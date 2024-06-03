Sagopa Kajmer'in bu acı gününde ilk taziye mesajlarından biri ise Rap müziğin bir diğer devi Ceza'dan geldi.





Ceza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Başın sağolsun, çok ağır bir acı. Sana ve ailene sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.







