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Hayat

Sagopa Kajmer'in acı günü: Annesi hayatını kaybetti

20:09 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:22 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

366.Gün, Sertlik Kanında Var Hayatın, Toz Taneleri, Neyim Var ki şarkılarıyla rap müziğinin sevilen isimlerinden 'Sagopa Kajmer' sahne adıyla tanınan Yunus Özyavuz acı haberle yıkıldı. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği öğrenilen annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti.

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Şarkıcı Sagopa Kajmer'in 71 yaşındaki annesi Serpil Özyavuz, Samsun'da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Özyavuz'un cenazesi, İlkadım ilçesindeki Rasathane Camii'ne getirildi. 

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Cenazenin camiye geleceğini duyan Sagopa Kajmer hayranları ise caminin etrafında toplandı. Ünlü rapçi araçtan ineceği sırada arkadaşları görüntü alınmasını istemedi. Ünlü şarkıcı, daha sonra cami önüne geldiği araçla uzaklaştı.Serpil Özyavuz'un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.  Cenazeye Sagopa Kajmer'in kardeşi Emre Özyavuz, babası ve akrabaları katılırken, Kajmer'in Kıranköy Mezarlığı'ndaki define katılamadığı öğrenildi.

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Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Sagopa Kajmer, “2 Haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı, savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim” dedi.

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Sagopa Kajmer'in bu acı gününde ilk taziye mesajlarından biri ise Rap müziğin bir diğer devi Ceza'dan geldi.


Ceza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Başın sağolsun, çok ağır bir acı. Sana ve ailene sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.



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#Sagopa Kajmer
#Yunus Özyavuz
#Ceza
35 dakika önce
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