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AK Parti'ye katılan belediye başkanları hangi partiden? 13 belediye başkanının rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

AK Parti'ye katılan belediye başkanları hangi partiden? 13 belediye başkanının rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

16:599/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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AK Parti'ye katılan belediyeler hangi partiden?

AK Parti’ye katılan belediye başkanlarında liste bir kez daha güncellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yedi ilçe ve altı belde belediye başkanına rozetlerini taktı. Peki AK Parti'ye katılan belediye başkanları kim? Hangi belediye başkanları AK Parti’ye geçti?

AK Parti’ye yeni geçen belediye başkanlarına rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda 13 belediye başkanı parti saflarına katıldı. Peki AK Parti'ye katılan belediye başkanları kim? Hangi belediye başkanları AK Parti’ye geçti?

AK Parti'ye katılan belediye başkanları kim, hangi partiden?

Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi belediye başkanı Selahattin Aysu (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi belediye başkanı İlhami Zeyrek (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

Ağrı Hamur ilçe belediye başkanı İsmet Aslan (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut (HDP'den istifa etti)

Batman Merkez Belde belediye başkanı İmadeddin Ekmiş (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

Batman Beşiri ilçe belediye başkanı Alpaslan Karabulut (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

Bingöl Yedisu ilçe belediye başkanı Sedat Uçar (İYİ Parti'den istifa etti)

Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde belediye başkanı Mustafa Duran (Demokrat Parti'den istifa etti)

Konya Yalıhüyük ilçe belediye başkanı Mehmet Ali Yılmaz (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

Konya Hüyük ilçe belediye başkanı Sadık Sefer (Bağımsız)

Sivas Merkez ilçe belediye başkanı Ali Aydemir (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

Trabzon Arsin ilçe belediye başkanı Hamza Bilgin (Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti)

Trabzon Vakfıkebir ilçe belediye başkanı Fuat Koçal (Bağımsız)

#AK Parti
#Belediye başkanları
#AK Partiye katılan belediyeler

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