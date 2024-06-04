Güney Almanya'da şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Münih kenti yakınındaki Schrobenhausen beldesinde sel nedeniyle 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen'in hayatını kaybetti. Binlerce kişi evlerini tahliye etti. Evler, yollar ve köprüler büyük hasar gördü. Otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi, bazı vardiyalarını durdurdu.

1 / 7 Almanya, sel felaketiyle mücadele ediyor. Otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi, Ingolstadt'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle bazı üretim vardiyalarını durdurdu.

2 / 7 Alman üretici, çalışanlarına gönderdiği uyarı mesajında, Ingolstadt'ta A3 ve Q2 araç modellerinin üretiminin yapıldığı bazı vardiyaların iptal edildiğini duyurdu. Münih kenti yakınındaki Schrobenhausen beldesinde meydana gelen sel nedeniyle 43 yaşındaki Türk vatandaşı Asuman Özen'in hayatını kaybettiği bildirildi.

3 / 7 Özen ailesini ziyaret eden Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Asuman Özen'in eşi Aşır Özen'e başsağlığı diledi. Nehir seviyesinin yükselmesi nedeniyle bu sabah Abtsgmünd'de (Ostalb bölgesi) nehre yakın yerleşim alanları boşaltıldı.

4 / 7 Bölge sakinleri acil durum sığınaklarına yerleştirilirken, önlem olarak bugün okulların kapatılmasına karar verildi. Günlerdir aralıksız yağan yağmurun ardından Baden-Württemberg eyaleti ve Bavyera'nın birçok bölgesinde nehir ve dereler taştı, çok sayıda insan evini terk etmek zorunda kaldı.

5 / 7 Emtia ve petrol için önemli bir nakliye rotası olan Almanya'nın güneyindeki Ren nehrinin bazı bölümleri, şiddetli yağışların su seviyesini yükseltmesinin ardından kargo taşımacılığına kapatıldı.

6 / 7 Yüksek su seviyesi, gemilere köprülerin altından geçmek için yeterli alan bırakmıyor ve gemilerin komşu ülkelere gitmesini engelliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, aralıksız yağışın cuma gününden bu yana devam ettiği, normalde bir ayda görülen yağışın bir günde düştüğü bildirildi.