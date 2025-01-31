BİM aktüel ürünler 31 Ocak listesi: Elektrikli bisiklet ve buharlı temizleme makinesi indirimde!

BİM marketin bu haftaki aktüel ürünleri resmi internet adresinden yayınlandı. Uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı katalogda elektrikli bisiklet, buharlı temizleme makinesi, akıllı saat gibi ürünler yer alıyor. İşte 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu.
BİM'in resmi internet adresi olan bim.com.tr'de haftanın aktüel ürünleri paylaşıldı. Marketler arasındaki indirimleri takip edenler 31 Ocak'tan itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu ve fiyatlarını sayfamızdan takip edebilirler. İşte BİM aktüel ürünleri...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU-31 OCAK
BİM Aktüel – 31 Ocak’tan itibaren geçerli
PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi (CB-107C)
Ayarlanabilir Buhar Yoğunluğu
Mikro & Büyük Aksesuarlar
Su Tankı: 1.5L
Sürekli Buhar Çıkışı: 75 g/dk
Şarj Süresi: 4 dk
Kablo Uzunluğu: 5 metre
Ağırlık: 3.5 kg
Fiyat: 3.950,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
Senna 32 inç HD Ready Uydu Alıcılı TV (32SNS000H)
Fiyat: 4.150,00₺ yerine 3.925,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
Dijitsu 65 inç Ultra HD Google TV (65DG22000)
Fiyat: 17.490,00₺ yerine 15.975,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
Stok Adedi: 2.500
Keysmart Blender Set
700 W motor
3 farklı aparat
Fiyat: 1.290,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
Fakir Dik Durabilen Süpürge (Lucky)
800 W motor
Aşınmaz çelik boru
1.2 L toz haznesi
Fiyat: 1.975,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop
Kablosuz
400 ml su haznesi
Fiyat: 1.950,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak
1500 W güç
Fiyat: 599,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
Polosmart Akıllı Saat (PSW16)
Fiyat: 299,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
Polosmart Kablosuz Hoparlör (FS91)
5W güç
TWS destekli
Fiyat: 399,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
House Pratic APP’li Gece Lambası (HP69)
Fiyat: 639,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
House Pratic Elektronik Su Pompası (HP70)
Fiyat: 139,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
Alfa Romeo Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet
Motor: 250W
Akü: 36V 10 Ah
Maksimum Hız: 25 km/h
Menzil: 35-45 km
Fren: Ön/Arka Disk
Vites: 7 vites
Fiyat: 19.990,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
2 Yıl Garanti
RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet
Motor: 250W
Akü: 36V 10 Ah
Maksimum Hız: 25 km/h
Menzil: 35-45 km
Fren: Ön/Arka Disk
Fiyat: 19.900,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
2 Yıl Garanti
Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet
Batarya: 36V 15 Ah
Maksimum Hız: 25 km/h
Fiyat: 39.900,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
2 Yıl Garanti
Not: Sürüş mesafesi yol ve sürücü koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet
Motor: 250W
Akü: 36V 7.8 Ah
Maksimum Hız: 25 km/h
Menzil: 35-55 km
Vites: Shimano 6
Ağırlık: 22/20.9 kg
Fiyat: 14.990,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
2 Yıl Garanti
RKS 1-S Mini Elektrikli Bisiklet
Motor: 250W
Akü: 36V 7.5 Ah
Maksimum Hız: 25 km/h
Menzil: 25-35 km
Ağırlık: 22/20.9 kg
Fiyat: 11.900,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)
2 Yıl Garanti
Katlanabilir Gidon
Paşabahçe 3 Katlı Cam Patisserie Saklama Kabı
Fiyat: 199,00₺ / Adet
Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı
Çap: 25 cm
Fiyat: 69,00₺ / Adet
Borcam Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere
Hacim: 2100 cc
Fiyat: 189,00₺ / Adet
Glass in Love Tatlı Kasesi (4’lü Set)
Hacim: 220 cc
Fiyat: 179,00₺ / Set
CEM Servis Gereçleri
Çap: 21 cm
Malzeme: 18/10 Paslanmaz Çelik
Fiyat: 99,00₺ / Adet
Boverey Academy Tek Fiyat Emaye Ürünler
12 cm Tencere - 14 cm Sahan
Fiyat: 199,00₺ / Adet
English Home Kek Kalıbı Çeşitleri
Malzeme: Alüminyum Döküm
Fiyat: 379,00₺ / Adet (Peşin fiyatına 6 taksit)
Okyanus Home Saklama Kaplı Kurabiye Seti
Fiyat: 89,00₺ / Set
Okyanus Home Pratik Yumurtalık
Boyut: 32,5 cm
Fiyat: 89,00₺ / Adet
Okyanus Home Un Eleği
Fiyat: 49,50₺ / Adet
Okyanus Home Silikon Set (3’lü Set)
Fiyat: 119,00₺ / Set
Kapaklı Mega Kase
Hacim: 8,5 L
Fiyat: 109,00₺ / Adet
Pirinç Süzgeci
Fiyat: 39,50₺ / Adet
Hobby Life Kapaklı Taşıma Saplı Kek/Börek Fanusu
Fiyat: 89,00₺ / Adet
Sun Plast Kurabiye Kalıbı Çeşitleri
Fiyat: 32,50₺ / Set
Kapaklı Mikser Kabı
Fiyat: 55,00₺ / Adet
Okyanus Home Sıvı Sabunluk
Fiyat: 299,00₺ / Adet (Peşin fiyatına 6 taksit)
Okyanus Home Krema Pompası
Fiyat: 52,50₺ / Adet
Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik
Çap: 30 cm
Fiyat: 259,00₺ / Adet (Peşin fiyatına 6 taksit)
Tefal Karnıyarık Tencere – 26 cm
Kaliteli yapışmaz kaplama
Mükemmel pişirme için renk değiştiren Thermo-Signal™ ısı göstergesi
Daha konforlu bir pişirme deneyimi için ergonomik sap
Fiyat: 999,00₺ / Adet (Peşin fiyatına 6 taksit)
Luminarc Kavanoz Çeşitleri
500 cc: 55,00₺ / Adet
750 cc: 65,00₺ / Adet
1000 cc: 75,00₺ / Adet
Glass in Love Cam Büyük Kase
Hacim: 1800 cc
Fiyat: 159,00₺ / Adet
Glass in Love Cam Kase Seti (6’lı)
Hacim: 290 cc
Fiyat: 179,00₺ / Set
Glass in Love Cam Espresso Fincanı (6’lı)
Hacim: 90 cc
Fiyat: 99,00₺ / Set
Glass in Love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak (2’li Set)
350 cc: 119,00₺ / Set
120 cc: 159,00₺ / Set
Çelik Kahve Öğütücü
Boyut: 19 cm
Malzeme: Paslanmaz çelik
Fiyat: 249,00₺ / Adet (Peşin fiyatına 6 taksit)
Keramika Kahve Fincan Seti (6 Kişilik – 12 Parça)
Fiyat: 329,00₺ / Set (Peşin fiyatına 6 taksit)
Hobby Life Desenli Kahve Bardağı
Hacim: 500 ml
Fiyat: 16,50₺ / Adet
Rakle Desenli Kahve Yanı Bardak (6’lı Set)
Hacim: 125 cc
Fiyat: 179,00₺ / Set
LAV Eda Çay Bardağı (6’lı Set)
Fiyat: 109,00₺ / Set
Okyanus Elegans Mutfak Gereçleri
Fiyat: 45,00₺ / Adet