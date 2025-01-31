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BİM aktüel ürünler 31 Ocak listesi: Elektrikli bisiklet ve buharlı temizleme makinesi indirimde!

BİM aktüel ürünler 31 Ocak listesi: Elektrikli bisiklet ve buharlı temizleme makinesi indirimde!

00:3031/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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BİM marketin bu haftaki aktüel ürünleri resmi internet adresinden yayınlandı. Uygun fiyatlı ürünlerin yer aldığı katalogda elektrikli bisiklet, buharlı temizleme makinesi, akıllı saat gibi ürünler yer alıyor. İşte 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu.

BİM'in resmi internet adresi olan bim.com.tr'de haftanın aktüel ürünleri paylaşıldı. Marketler arasındaki indirimleri takip edenler 31 Ocak'tan itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu ve fiyatlarını sayfamızdan takip edebilirler. İşte BİM aktüel ürünleri...


BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU-31 OCAK

BİM Aktüel – 31 Ocak’tan itibaren geçerli

PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi (CB-107C)

Ayarlanabilir Buhar Yoğunluğu

Mikro & Büyük Aksesuarlar

Su Tankı: 1.5L

Sürekli Buhar Çıkışı: 75 g/dk

Şarj Süresi: 4 dk

Kablo Uzunluğu: 5 metre

Ağırlık: 3.5 kg

Fiyat: 3.950,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

Senna 32 inç HD Ready Uydu Alıcılı TV (32SNS000H)

Fiyat: 4.150,00₺ yerine 3.925,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

Dijitsu 65 inç Ultra HD Google TV (65DG22000)

Fiyat: 17.490,00₺ yerine 15.975,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

Stok Adedi: 2.500

Keysmart Blender Set

700 W motor

3 farklı aparat

Fiyat: 1.290,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

Fakir Dik Durabilen Süpürge (Lucky)

800 W motor

Aşınmaz çelik boru

1.2 L toz haznesi

Fiyat: 1.975,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop

Kablosuz

400 ml su haznesi

Fiyat: 1.950,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak

1500 W güç

Fiyat: 599,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

Polosmart Akıllı Saat (PSW16)

Fiyat: 299,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

Polosmart Kablosuz Hoparlör (FS91)

5W güç

TWS destekli

Fiyat: 399,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

House Pratic APP’li Gece Lambası (HP69)

Fiyat: 639,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

House Pratic Elektronik Su Pompası (HP70)

Fiyat: 139,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

Alfa Romeo Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet

Motor: 250W

Akü: 36V 10 Ah

Maksimum Hız: 25 km/h

Menzil: 35-45 km

Fren: Ön/Arka Disk

Vites: 7 vites

Fiyat: 19.990,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

2 Yıl Garanti

RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet

Motor: 250W

Akü: 36V 10 Ah

Maksimum Hız: 25 km/h

Menzil: 35-45 km

Fren: Ön/Arka Disk

Fiyat: 19.900,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

2 Yıl Garanti

Ape Ryder Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet

Batarya: 36V 15 Ah

Maksimum Hız: 25 km/h

Fiyat: 39.900,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

2 Yıl Garanti

Not: Sürüş mesafesi yol ve sürücü koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet

Motor: 250W

Akü: 36V 7.8 Ah

Maksimum Hız: 25 km/h

Menzil: 35-55 km

Vites: Shimano 6

Ağırlık: 22/20.9 kg

Fiyat: 14.990,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

2 Yıl Garanti

RKS 1-S Mini Elektrikli Bisiklet

Motor: 250W

Akü: 36V 7.5 Ah

Maksimum Hız: 25 km/h

Menzil: 25-35 km

Ağırlık: 22/20.9 kg

Fiyat: 11.900,00₺ (Peşin fiyatına 6 taksit)

2 Yıl Garanti

Katlanabilir Gidon

Paşabahçe 3 Katlı Cam Patisserie Saklama Kabı

Fiyat: 199,00₺ / Adet

Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı

Çap: 25 cm

Fiyat: 69,00₺ / Adet

Borcam Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere

Hacim: 2100 cc

Fiyat: 189,00₺ / Adet

Glass in Love Tatlı Kasesi (4’lü Set)

Hacim: 220 cc

Fiyat: 179,00₺ / Set

CEM Servis Gereçleri

Çap: 21 cm

Malzeme: 18/10 Paslanmaz Çelik

Fiyat: 99,00₺ / Adet

Boverey Academy Tek Fiyat Emaye Ürünler

12 cm Tencere - 14 cm Sahan

Fiyat: 199,00₺ / Adet

English Home Kek Kalıbı Çeşitleri

Malzeme: Alüminyum Döküm

Fiyat: 379,00₺ / Adet (Peşin fiyatına 6 taksit)

Okyanus Home Saklama Kaplı Kurabiye Seti

Fiyat: 89,00₺ / Set

Okyanus Home Pratik Yumurtalık

Boyut: 32,5 cm

Fiyat: 89,00₺ / Adet

Okyanus Home Un Eleği

Fiyat: 49,50₺ / Adet

Okyanus Home Silikon Set (3’lü Set)

Fiyat: 119,00₺ / Set

Kapaklı Mega Kase

Hacim: 8,5 L

Fiyat: 109,00₺ / Adet

Pirinç Süzgeci

Fiyat: 39,50₺ / Adet

Hobby Life Kapaklı Taşıma Saplı Kek/Börek Fanusu

Fiyat: 89,00₺ / Adet

Sun Plast Kurabiye Kalıbı Çeşitleri

Fiyat: 32,50₺ / Set

Kapaklı Mikser Kabı

Fiyat: 55,00₺ / Adet

Okyanus Home Sıvı Sabunluk

Fiyat: 299,00₺ / Adet (Peşin fiyatına 6 taksit)

Okyanus Home Krema Pompası

Fiyat: 52,50₺ / Adet


Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik

Çap: 30 cm

Fiyat: 259,00₺ / Adet (Peşin fiyatına 6 taksit)

Tefal Karnıyarık Tencere – 26 cm

Kaliteli yapışmaz kaplama

Mükemmel pişirme için renk değiştiren Thermo-Signal™ ısı göstergesi

Daha konforlu bir pişirme deneyimi için ergonomik sap

Fiyat: 999,00₺ / Adet (Peşin fiyatına 6 taksit)

Luminarc Kavanoz Çeşitleri

500 cc: 55,00₺ / Adet

750 cc: 65,00₺ / Adet

1000 cc: 75,00₺ / Adet

Glass in Love Cam Büyük Kase

Hacim: 1800 cc

Fiyat: 159,00₺ / Adet

Glass in Love Cam Kase Seti (6’lı)

Hacim: 290 cc

Fiyat: 179,00₺ / Set

Glass in Love Cam Espresso Fincanı (6’lı)

Hacim: 90 cc

Fiyat: 99,00₺ / Set

Glass in Love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak (2’li Set)

350 cc: 119,00₺ / Set

120 cc: 159,00₺ / Set

Çelik Kahve Öğütücü

Boyut: 19 cm

Malzeme: Paslanmaz çelik

Fiyat: 249,00₺ / Adet (Peşin fiyatına 6 taksit)

Keramika Kahve Fincan Seti (6 Kişilik – 12 Parça)

Fiyat: 329,00₺ / Set (Peşin fiyatına 6 taksit)

Hobby Life Desenli Kahve Bardağı

Hacim: 500 ml

Fiyat: 16,50₺ / Adet

Rakle Desenli Kahve Yanı Bardak (6’lı Set)

Hacim: 125 cc

Fiyat: 179,00₺ / Set

LAV Eda Çay Bardağı (6’lı Set)

Fiyat: 109,00₺ / Set

Okyanus Elegans Mutfak Gereçleri

Fiyat: 45,00₺ / Adet

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BİM aktüel ürünler 31 Ocak listesi: Elektrikli bisiklet ve buharlı temizleme makinesi indirimde!