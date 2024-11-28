Birçok ilde, sahte 50 dolarlık banknotlarla ilgili endişeler artmaya devam ediyor. Piyasaya sürüldüğü söylenen sahte banknotları, para sayma makineleri ve ATM'lerin de ayırt edilemiyor. Peki sahte dolar nasıl anlaşılır? Doların sahte olduğu nasıl tespit edilir? İşte sahte doları ayırt etmenin yolu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddia edildi. 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların para sayma makinelerinden bile geçebildiği belirtildi.
Sahte parayı tespit etmek için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Banknotun kalitesi, güvenlik özellikleri, renk değişimi gibi faktörler sahteciliği anlamanıza yardımcı olabilir. Peki sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sahte doları ayırt etmenin yolu.
Doların sahte olduğu nasıl anlaşılır?
Sahte doları ayırmak için dikkat edilebilecek temel kriterler şunlardır: Doların kâğıt hamurunun yüzde 75’inin pamuk, yüzde 25’si ketenden oluştuğu; bu nedenle pamuk fiyatlarındaki artışın doların üretim maliyetini de etkilediği belirtiliyor.
Tüm ABD dolarları ultraviyole ışığı emen pamuk-keten esaslı kağıda basılmasının yanı sıra, içinde kırmızı ve mavi kılcal lifler yer alıyor. Bunun yanında para serileri emniyet şeridi ve UV ışık altında parlama göstermekte. Ancak yine de uzmanı olmayanların anlaması kolay değil.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yer alan bilgilere göre, 50 doların ön yüzünde bulunan portrenin etrafındaki üç sıradan oluşan çerçeve çizgilerin son sırasında ‘The United States Of America’ ibaresi mikro şekilde yazılı.
2004 baskısında ise banknotun ön yüzünde bulunan ABD Merkez Bankası mührünün sağında ve sol üstündeki iki adet yıldızda, tekrarlanarak yazılı “USA 50”, “USA FIFTY” ibareleri var. Bunun yanı sıra portedeki şahsın gömleğinin sol yakası üzerinde ‘The United States of America’ ibareleri mikro şekilde yazıyor.
Özellikle portre kısmına dokunduğunuzda hafif bir kabarıklık hissetmelisiniz. Büyük değer sayıları ve “The United States of America” yazısı da kabartmalı olmalıdır.
50 dolarlık banknotların ön yüzünde bulunan “50” rakamına dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görüntü veriyor. 2004’teki baskıda ise “50” sayısı banknot yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşmesiyle biliniyor.
Doların gerçek olduğunu anlamak için en garantili yöntemin, paranın ipi içerisindeki yazıyı kontrol etmek olduğu ifade ediliyor. Doları ışığa tutup, güvenlik şeridine bakıp; bu şeritte USA ve banknot tutarı yazıyor mu bakılmalı. Örneğin, 100 dolarlık bir banknotta USA HUNDRED yazısını paranın iki tarafında da görmek gerekiyor.
100 dolarlık banknotta bu sayı yeşil renkten bakıra dönüşmelidir. Gerçek dolar banknotları UV ışığı altında özel bir renkte parlar:
100 dolar: Pembe
50 dolar: Sarı
20 dolar: Yeşil
10 dolar: Turuncu
5 dolar: Mavi
Sahte banknotlar genellikle bu ışık altında parlamaz ya da yanlış renkte parlar. Ses Testi: Parayı katladığınızda veya buruşturduğunuzda kağıt para gibi değil, kumaş benzeri bir ses çıkarmalıdır.