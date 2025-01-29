FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası Fed, gösterge faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 4,50 olarak belirledi. Minimum faiz oranını 25 baz puan indirdi yüzde 4.25'e çekti. İskonto faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4.50 yaptı. Fed, faiz indirimi kararını 1'e karşı 11 oyla aldı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz Aralık ayında ülke ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu belirterek, bunun faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini söyledi.