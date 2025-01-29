Altın ve döviz piyasaları başta olmak üzere ekonomi gündeminde gözler Fed faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün akşam saat 22.00'de açıklanacak. Peki Fed faiz kararı ne olacak, indirecek mi, beklenti ne yönde? İşte 2025 Fed toplantı tarihleri.
Piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, piyasanın gözü kulğı bu akşam ABD Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında. Peki Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Fed Ocak ayı faiz kararı tarihi.
FED OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı 29 Ocak 2025 Çarşamba yani bugün akşam saat 22.00'de açıklayacak.
FED FAİZ KARARI NE OLUR, BEKLENTİ NE YÖNDE?
Fed'in politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın ABD Başkanı Trump'ın faiz indirimi çağrısına nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.
FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası Fed, gösterge faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 4,50 olarak belirledi. Minimum faiz oranını 25 baz puan indirdi yüzde 4.25'e çekti. İskonto faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4.50 yaptı. Fed, faiz indirimi kararını 1'e karşı 11 oyla aldı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz Aralık ayında ülke ekonomisinin faiz indirimlerine başladıkları eylül ayında düşünülenden daha güçlü olduğunu belirterek, bunun faiz oranlarını düşürürken biraz daha temkinli olmalarına imkan verdiğini söyledi.
2025 FED TAKVİMİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takvimini açıkladı. Toplantı tarihleri ve faiz kararlarının açıklanacağı günler şu şekildedir:
18-19 Mart 2025: İkinci toplantı. Faiz kararı 19 Mart 2025'te duyurulacak.
6-7 Mayıs 2025: Üçüncü toplantı. Faiz kararı 7 Mayıs 2025'te ilan edilecek.
2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Bankanın toplantıları, 2026 yılında da 27-28 Ocak, 17-18 Mart, 28-29 Nisan, 16-17 Haziran, 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 27-28 Ekim ve 8-9 Aralık'ta yapılacak.