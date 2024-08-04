Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Instagram giriş engeli sosyal medya kullanıcıların merak ettiği konular arasında. Peki Instagram açılacak mı? Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak? Instagram ne zaman açılacak? En güncel bilgiler burada.
Instagram giriş engeli sosyal medya kullanıcıların merak ettiği konular arasında. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu erişim engeli getirilen Instagram’a erişim engeli ne zaman kalkacak? sorusuna cevap verdi. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram neden kapandı? Instagram neden yasaklandı? Instagram ne zaman düzelir? İşte 4 Ağustos Instagram yasağında son dakika gelişmeleri...
Instagram'a erişim engelinin nedeni nedir?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Instagram'da çökmeden ziyade erişim engellendiği öğrenilmiş oldu. BTK üzerinden site bilgileri sorgulaması yapıldığında sosyal medya platformu Instagram’a erişim engeli kararı alındığı belirtiliyor. Kararda ise erişim engelinin sebebi katalog suçlar olarak belirtiliyor.
Instagram ne zaman açılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız." dedi.
Bakan Uraloğlu, Alanya-Gazipaşa Yolu Gökçebelen Tünel Şantiyesi'nde incelemelerde bulunmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili soru üzerine yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu, ülkenin koyduğu kurallar, değerler ve hassasiyetlerin bulunduğunu ifade etti.
Türkiye dışında olan ancak ülke içinde temsilcilikleri bulunan bazı sosyal medya platformları olduğunu, bunlardan uygulanmasını istedikleri belli kurallar, kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatların olduğunu dile getiren Uraloğlu, zaman zaman yaptıkları uyarılara rağmen bunlara uyulmasında bazı problemler gördüklerini söyledi.
Abdulkadir Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında kendilerini uyardıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Bu anlamdaki vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz.
Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.
Ama hani burası bir bağımsız bir ülke. Kanunlar, kuralları olan bir ülke. Herkesin de bu kanunlara, bu kurallara biz uymasını istiyoruz net olarak."
Instagram ne zaman düzelir?
Instagram'ın ne zaman düzeleceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bunun yanı sıra Instagram'ın erişim engelinin kaldırılmasının META'nın izleyeceği tutuma bağlı olduğu ifade ediliyor. Instagram uygulamasının sahibi META şirketinden de henüz bir açıklama gelmedi.
Instagram'ın kapatılmasına neden olan katalog suçlar neler?
Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk’e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu kapsıyor.