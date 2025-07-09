Apple’ın merakla beklenen yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi için teknoloji dünyasında heyecanlı bir geri sayım başladı. Apple'ın eylül ayında duyuracağı iPhone 17 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Söylentilere göre, iPhone 17 Pro Max modeli, daha büyük bir bataryaya sahip olmak için bu yıl daha kalın ve ağır olacak. Apple, her yeni iPhone serisinde belirli bir rengi öne çıkarmayı sürdürüyor. Bu yıl, iPhone 17 Air için pazarlama rengi olarak beyaza yakın bir mavi tonunun tercih edileceği konuşuluyor. Peki, iPhone 17 serisi ne zaman çıkacak? iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri fiyatı ve özellikleri nasıl? İşte güncel bilgiler...
Apple’ın geleneksel lansman döneminde tanıtılması beklenen iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri, A19 Bionic işlemci ile güçlendirilmiş yüksek performans, ultra ince çerçeveler, 120Hz ProMotion ekran teknolojisi, yapay zekâ destekli gelişmiş kamera sistemi ve uzun pil ömrü gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.
İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.
İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.
ÖNCEKİ MODELLERLE KARŞILAŞTIRMA
Geçtiğimiz yılların Pro Max modellerinin batarya kapasiteleri ise şöyleydi:
iPhone 16 Pro Max: 4,676 mAh
iPhone 15 Pro Max: 4,422 mAh
iPhone 14 Pro Max: 4,323 mAh
Yeni modelin yaklaşık 5,000 mAh kapasiteye ulaşması durumunda, bir önceki modele göre yüzde 10 civarında bir artış olacağı öngörülüyor.
APPLE IPHONE 17 FİYATI BELLİ OLDU MU?
Apple’ın iPhone 17 serisinin fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak sızıntılar ve sektör tahminleri, fiyatların önceki modellere kıyasla artabileceğini gösteriyor. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve yeni iPhone 17 Air modellerinin tanıtılması bekleniyor. Türkiye’de fiyatların 80.000 TL ile 150.000 TL arasında değişeceği öngörülse de, bu rakamlar spekülatif olup, ABD ve Çin arasındaki ticaret politikaları, tarife değişiklikleri ve üretim maliyetlerindeki artışlar gibi faktörler nedeniyle kesinleşmemiştir.
Örneğin, bazı kaynaklar, iPhone 17 Pro Max’in ABD’de 1.199 dolardan başlayabileceğini ve tarife senaryolarına bağlı olarak daha yüksek fiyatlara ulaşabileceğini belirtiyor. Türkiye satış fiyatları, genellikle küresel fiyatlara eklenen vergiler ve kur farkları nedeniyle daha yüksek oluyor. Resmi fiyatlar, Apple’ın Eylül 2025’teki lansman etkinliğinde duyurulacak. iPhone 17 özellikleri, A19 Bionic işlemci, 120Hz ProMotion ekran ve yeni tasarım gibi yeniliklerle fiyat artışını haklı çıkarmayı hedefliyor.
BATARYA KAPASİTESİ ARTIŞI DOĞRUDAN KULLANIM SÜRESİ DEMEK DEĞİL
Öte yandan uzmanlar, batarya kapasitesindeki artışın kullanım süresiyle birebir orantılı olmadığını vurguluyor. iPhone 17 Pro Max'in daha uzun kullanım süresi sunacağı kesin olsa da, batarya performansındaki gerçek iyileşmenin, iOS 26 işletim sistemindeki optimizasyonlara ve diğer donanımsal faktörlere bağlı olacağı belirtiliyor.