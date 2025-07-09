APPLE IPHONE 17 FİYATI BELLİ OLDU MU?





Apple’ın iPhone 17 serisinin fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak sızıntılar ve sektör tahminleri, fiyatların önceki modellere kıyasla artabileceğini gösteriyor. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve yeni iPhone 17 Air modellerinin tanıtılması bekleniyor. Türkiye’de fiyatların 80.000 TL ile 150.000 TL arasında değişeceği öngörülse de, bu rakamlar spekülatif olup, ABD ve Çin arasındaki ticaret politikaları, tarife değişiklikleri ve üretim maliyetlerindeki artışlar gibi faktörler nedeniyle kesinleşmemiştir.

Örneğin, bazı kaynaklar, iPhone 17 Pro Max’in ABD’de 1.199 dolardan başlayabileceğini ve tarife senaryolarına bağlı olarak daha yüksek fiyatlara ulaşabileceğini belirtiyor. Türkiye satış fiyatları, genellikle küresel fiyatlara eklenen vergiler ve kur farkları nedeniyle daha yüksek oluyor. Resmi fiyatlar, Apple’ın Eylül 2025’teki lansman etkinliğinde duyurulacak. iPhone 17 özellikleri, A19 Bionic işlemci, 120Hz ProMotion ekran ve yeni tasarım gibi yeniliklerle fiyat artışını haklı çıkarmayı hedefliyor.











