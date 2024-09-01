ÖSYM KPSS önlisans 2024 soru ve cevap anahtarı memur adayların gündeminde. 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirecek ve 1 milyon 205 bin 899 adayın katıldığı 2024 KPSS önlisans sınavı sonrası, tüm gözler ÖSYM'ye çevrilmekte. Milyonlarca adayın merakla beklediği KPSS önlisans çıkmış sorular ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak sorusu, gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Peki ÖSYM KPSS önlisans 2024 soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
2024 KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar, sınav sonrasında 2024 KPSS önlisans sınav sorularını merakla beklemeye başladı. Özellikle KPSS önlisansın genel yetenek ve genel kültür özellikleri, sınavın önemli bir bölümü oluşturulmaktadır. ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarları, sınav sonuçlarının tahmin edilmesinde büyük bir rol oynuyor. Adaylar, ÖSYM KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacağını sorguluyor. Peki ÖSYM KPSS önlisans 2024 soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
2024 KPSS Ön Lisans sınavı, 1 Eylül Pazar günü yapılıyor ve 1 milyon 205 bin 899 aday bu sınava başvurdu. Sınav sonrasında adaylar, 2024 KPSS Ön Lisans sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM'nin, KPSS Ön Lisans 2024 soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı. KPSS Önlisans soruları ve cevap anahtarı tarihi merak ediliyor. Sınav sonrası memur adayları "KPSS Önlisans soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aranıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, ÖSYM'nin sınav soru ve cevaplarını kısa bir süre içinde erişime açılması bekleniyor. İşte konuya dair bilgiler...
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.
Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonrası gözler 2024 KPSS ön lisans sorularında olacak.
ÖSYM KPSS önlisans 2024 soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
KPSS önlisans soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM’den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ÖSYM, 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavının soru ve cevap anahtarını 14 Ekim’de yayımlamıştı.
KPSS ön lisans sınavına başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına açıklanan tarih ve saat itibariyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.
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KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2024?
ÖSYM KPSS Önlisans Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.
2024 KPSS ön lisans sınavına kaç kişi başvurdu?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğunu bildirdi.
Aday odaklı düşünme anlayışını genişleterek sürdürdüklerini kaydeden Ersoy, "2022-KPSS Ön Lisans 104 sınav merkezinde düzenlenmişti, hafta sonu yapacağımız uygulamada bu sayıyı 135'e çıkardık. Sınav merkezlerimizin sayısını arttırarak adaylarımızın sınav yerine ulaşımını kolaylaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.
Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, 3 bin 694 adayın bu haktan yararlandığı bilgisini vererek, "Sınava 2 bin 535 engelli aday katılacak ve bu adayların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürüttük. Sınavda 164 bin 53 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada olacak." bilgisini paylaştı.
Ersoy, 18-29 yaş aralığındaki başvuruların yoğunlukta olduğunu belirterek, en fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğini, Lefkoşa'dan gelen başvuru sayısının ise 588 olduğunu kaydetti. Sınava başvuran kadın aday sayısının 743 bin 725 olduğunu bildiren Ersoy, erkek aday sayısının ise 462 bin 174 olduğunu ifade etti.