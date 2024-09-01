ÖSYM KPSS önlisans 2024 soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

KPSS önlisans soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM’den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ÖSYM, 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS ön lisans sınavının soru ve cevap anahtarını 14 Ekim’de yayımlamıştı.

KPSS ön lisans sınavına başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına açıklanan tarih ve saat itibariyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecekler.





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