KPSS Ortaöğretim sınav süresi 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek sınav öncesi adayların gündeminde. ÖSYM tarafından düzenlenecek Ortaöğretim (Lise) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi adayların 2024 Lise KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar araştırması hız kazandı. Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki Ortaöğretim KPSS sınav süresi: 2024 Lise KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar?
KPSS ortaöğretim Sınavı 2024 merak edilenlerin başında sınav saatleri geliyor. Bilindiği üzere, 2024 KPSS ortaöğretim sınavı, ortaöğretim (lise) mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı önemli bir sınavdır. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2024 KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak. Ortaöğretim KPSS sınavına 1 milyon 864 bin 867 aday başvuruda bulundu. Peki Ortaöğretim KPSS sınav süresi: 2024 Lise KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar?
KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak 2024
2024 KPSS Önlisans sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. KPSS ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başlayacak. Genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
KPSS önlisans sınavı kaç dakika sürecek, ön lisans sınavı saat kaçta bitecek 2024?
2024/KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 15 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. 120 sorudan oluşacak olan KPSS ortaöğretim sınavı saat 12.25'te bitecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
15 Eylül'de gerçekleşecek Ortaöğretim 2024-KPSS sınav sonucu ÖSYM'nin takvimine göre 4 Ekim'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile oturum açarak ulaşabilecek.
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne kadar süre geçerli?
KPS ortaöğretim sınavına katılan adayların puan sonuçları iki yıllık süre içerisinde geçerli olacak. Adaylar 2 yıl boyunca kendi puan türlerinden açılan kontenjanlara başvurabilecek.
KPSS Ortaöğretim Sınavı Kaç Soru Çıkmaktadır ?
KPSS Ortaöğretim Sınavı toplamda 120 adet sorudan oluşmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümü 60 adet soru ve KPSS Genel Yetenek Bölümünde 60 adet soru çıkmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümünde ise 27 adet Tarih, 18 adet Coğrafya, 9 adet Vatandaşlık ve 6 adet Güncel Bilgiler bölümünde soru çıkmaktadır. KPSS Genel Yetenek bölümünde ise 30 adet Türkçe ve 30 adet Matematik sorusundan oluşmaktadır.
KPSS Ortaöğretim sınavında bulunan dersleri ve soru sayıları ise aşağıdaki gibidir;
Genel Yetenek Testi
Türkçe: 30 Soru
Matematik: 27 Soru
Geometri: 3 Soru
Genel Kültür Testi
Tarih:27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru
Bu derslerinin konuları ve soru sayıları aşagıdaki gibidir;
KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları
Sözcükte Anlam: 2 Soru
Cümlede Anlam: 2 Soru
Paragraf: 15 Soru
Dil Bilgisi: 2 Soru
Ses Bilgisi: 1 Soru
Anlatım Bozuklukları: 1 Soru
Yazım Yanlışları: 1 Soru
Noktalama İşaretleri: 1 Soru
Sözel Mantık Soruları: 4 Soru
KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları
Temel kavramlar: 2 Soru
Rasyonel sayılar: 2 Soru
Köklü sayılar: 1 Soru
Üslü sayılar: 1 Soru
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma: 6 Soru
Problemler: 8 Soru
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama: 3 Soru
Sayısal Mantık Soruları: 4 Soru
Temel Geometri: 3 Soru
KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları
İlk Türk Devletleri: 1 Soru
Türk-İslam Devletleri: 2 Soru
Osmanlı Devleti: 9 Soru
Kurtuluş Savaşı: 3 Soru
Atatürk İlke ve İnkılapları: 9 Soru
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi: 3 Soru
KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları
Türkiye’nin Coğrafi Konumu: 1 Soru
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü: 2 Soru
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri: 4 Soru
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri: 3 Soru
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri: 8 Soru
KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları
Temel Hukuk Kavramları: 3 Soru
Yasama, Yürütme, Yargı: 4 Soru
İdare Hukuku: 2 Soru
Bu derslerin dışında sıra Türkiye ve Dünya’da meydana gelen olayların yer aldığı “güncel bilgiler” bölümünden ise de 6 adet soru çıkmaktadır.