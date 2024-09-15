KPSS ortaöğretim Sınavı 2024 merak edilenlerin başında sınav saatleri geliyor. Bilindiği üzere, 2024 KPSS ortaöğretim sınavı, ortaöğretim (lise) mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı önemli bir sınavdır. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2024 KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak. Ortaöğretim KPSS sınavına 1 milyon 864 bin 867 aday başvuruda bulundu. Peki Ortaöğretim KPSS sınav süresi: 2024 Lise KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar?