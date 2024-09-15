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KPSS ortaöğretim saat kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor? 2024 KPSS ortaöğretim sınav süresi kadar?

09:10 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 09:12 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?</p>
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS Ortaöğretim sınav süresi 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek sınav öncesi adayların gündeminde. ÖSYM tarafından düzenlenecek Ortaöğretim (Lise) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi adayların 2024 Lise KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar araştırması hız kazandı. Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki Ortaöğretim KPSS sınav süresi: 2024 Lise KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar?

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KPSS ortaöğretim Sınavı 2024 merak edilenlerin başında sınav saatleri geliyor. Bilindiği üzere, 2024 KPSS ortaöğretim sınavı, ortaöğretim (lise) mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı önemli bir sınavdır. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2024 KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 Pazar günü yapılacak. Ortaöğretim KPSS sınavına 1 milyon 864 bin 867 aday başvuruda bulundu. Peki Ortaöğretim KPSS sınav süresi: 2024 Lise KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar?

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KPSS ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak 2024

2024 KPSS Önlisans sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. KPSS ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başlayacak. Genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

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KPSS önlisans sınavı kaç dakika sürecek, ön lisans sınavı saat kaçta bitecek 2024?

2024/KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 15 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. 120 sorudan oluşacak olan KPSS ortaöğretim sınavı saat 12.25'te bitecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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2024 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 Eylül'de gerçekleşecek Ortaöğretim 2024-KPSS sınav sonucu ÖSYM'nin takvimine göre 4 Ekim'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile oturum açarak ulaşabilecek.

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KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne kadar süre geçerli?

KPS ortaöğretim sınavına katılan adayların puan sonuçları iki yıllık süre içerisinde geçerli olacak. Adaylar 2 yıl boyunca kendi puan türlerinden açılan kontenjanlara başvurabilecek.

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KPSS Ortaöğretim Sınavı Kaç Soru Çıkmaktadır ?

KPSS Ortaöğretim Sınavı toplamda 120 adet sorudan oluşmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümü 60 adet soru ve KPSS Genel Yetenek Bölümünde 60 adet soru çıkmaktadır. KPSS Genel Kültür bölümünde ise 27 adet Tarih, 18 adet Coğrafya, 9 adet Vatandaşlık ve 6 adet Güncel Bilgiler bölümünde soru çıkmaktadır. KPSS Genel Yetenek bölümünde ise 30 adet Türkçe ve 30 adet Matematik sorusundan oluşmaktadır.

 

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KPSS Ortaöğretim sınavında bulunan dersleri ve soru sayıları ise aşağıdaki gibidir;

Genel Yetenek Testi

Türkçe: 30 Soru

Matematik: 27 Soru

Geometri: 3 Soru

Genel Kültür Testi

Tarih:27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

Bu derslerinin konuları ve soru sayıları aşagıdaki gibidir;


KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam: 2 Soru

Cümlede Anlam: 2 Soru

Paragraf: 15 Soru

Dil Bilgisi: 2 Soru

Ses Bilgisi: 1 Soru

Anlatım Bozuklukları: 1 Soru

Yazım Yanlışları: 1 Soru

Noktalama İşaretleri: 1 Soru

Sözel Mantık Soruları: 4 Soru


KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları

Temel kavramlar: 2 Soru

Rasyonel sayılar: 2 Soru

Köklü sayılar: 1 Soru

Üslü sayılar: 1 Soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma: 6 Soru

Problemler: 8 Soru

Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama: 3 Soru

Sayısal Mantık Soruları: 4 Soru

Temel Geometri: 3 Soru

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KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları

İlk Türk Devletleri: 1 Soru

Türk-İslam Devletleri: 2 Soru

Osmanlı Devleti: 9 Soru

Kurtuluş Savaşı: 3 Soru

Atatürk İlke ve İnkılapları: 9 Soru

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi: 3 Soru


KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları

Türkiye’nin Coğrafi Konumu: 1 Soru

Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü: 2 Soru

Türkiye’nin Fiziki Özellikleri: 4 Soru

Türkiye’nin Beşeri Özellikleri: 3 Soru

Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri: 8 Soru


KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları

Temel Hukuk Kavramları: 3 Soru

Yasama, Yürütme, Yargı: 4 Soru

İdare Hukuku: 2 Soru

Bu derslerin dışında sıra Türkiye ve Dünya’da meydana gelen olayların yer aldığı “güncel bilgiler” bölümünden ise de 6 adet soru çıkmaktadır. 

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#ÖSYM
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