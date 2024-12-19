ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme yapmak isteyen adaylar için tercihler alınacak. ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında yer alacak kurum, kadro, pozisyon, il, ilçe, sınıf ile aranan nitelikler açıklandı. İşte ÖSYM kamu personel alımları KPSS-2024/2 tercih kılavuzu lisans önlisans ortaöğretim KPSS atama puanları il ilçe aranan nitelikler.
ÖSYM kamu personel alımı KPSS-2024/2 tercih kılavuzunu yayımladı. KPSS-2024/2 tercih süreci, 19 Aralık 2024 itibarıyla başlamıştır ve 26 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecektir.
KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu ve Aranan Nitelikler:
ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımlamıştır. Kılavuzda, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ayrı ayrı belirtilen kadro ve pozisyonlar ile bu pozisyonlar için aranan nitelikler detaylı olarak yer almaktadır. Adaylar, tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları, aranan nitelikleri ve il/ilçe bazında dağılımları kılavuzdan inceleyebilirler.
KPSS atama başvuruları ne zaman yapılacak?
2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak. Adayların tercihler için kılavuz bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KPSS tercihleri atama başvurusu yerleştirme nasıl yapılacak?
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir. İşte lisans önlisans ortaöğretim KPSS atama puanları il ilçe aranan nitelikler
Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları