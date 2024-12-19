Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ÖSYM Kamu Personel Alımları KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu Aranan Nitelikler Taban Puanlarına İlişkin Detaylar

ÖSYM Kamu Personel Alımları KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu Aranan Nitelikler Taban Puanlarına İlişkin Detaylar

13:3519/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>ÖSYM KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu</p>
ÖSYM KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu

ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına yerleştirme yapmak isteyen adaylar için tercihler alınacak. ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında yer alacak kurum, kadro, pozisyon, il, ilçe, sınıf ile aranan nitelikler açıklandı. İşte ÖSYM kamu personel alımları KPSS-2024/2 tercih kılavuzu lisans önlisans ortaöğretim KPSS atama puanları il ilçe aranan nitelikler.

ÖSYM kamu personel alımı KPSS-2024/2 tercih kılavuzunu yayımladı. KPSS-2024/2 tercih süreci, 19 Aralık 2024 itibarıyla başlamıştır ve 26 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecektir.

KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu ve Aranan Nitelikler:

ÖSYM, tercih kılavuzunu yayımlamıştır. Kılavuzda, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ayrı ayrı belirtilen kadro ve pozisyonlar ile bu pozisyonlar için aranan nitelikler detaylı olarak yer almaktadır. Adaylar, tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonları, aranan nitelikleri ve il/ilçe bazında dağılımları kılavuzdan inceleyebilirler.

KPSS atama başvuruları ne zaman yapılacak?

2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak. Adayların tercihler için kılavuz bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSS tercihleri atama başvurusu yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir. İşte lisans önlisans ortaöğretim KPSS atama puanları il ilçe aranan nitelikler

 KPSS-2024/2 TERCİH KILAVUZU: Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar


Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Özel Koşullar

Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar

Mezun Olunan Ön Lisans Programı

Mezun Olunan Lisans Programı


#ÖSYM
#KPSS 2024/2 tercih kılavuzu
#KPSS atama puanı
#aranan nitelikler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saat kaçta? Ankara İstanbul İzmir cuma namazı vakti ne zaman? İl il Türkiye cuma ezanı saatleri