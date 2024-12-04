Spotify Wrapped 2024 ile bu yıl boyunca en çok dinlediğiniz şarkılar, şarkıcılar ve müzik türleri listelenecek. Kullanıcı özelinde hazırlanan listeler sosyal medya paylaşımlarına da uygun olacak. Çalma listeleri aralık ayında geliyor. Peki; Spotify yıllık özet çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, nereden ve nasıl bakılır?

1 /5 Spotify her yıl kullanıcılarına geçen yıla ait müzik dinleme alışkanlıklarına dair kişiselleştirilmiş analizleri sunarak "Wrapped"leri yayınlıyor. Peki, 2024 Spofiy Wrapped (Yıllık özet) ne zaman açıklanacak? Spotify yıllık özete nasıl bakılır?

2 /5 2024 SPOTİFY YILLIK ÖZET ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK? Spotify Wrapped 2024 özetleri geliyor. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında aralık ayının ilk haftası özetlerin paylaşılması bekleniyor. Spotify özeti henüz açıklanmadı.

3 /5 SPOTİFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR? Spotify'da yayımlanmış geçmiş özetlerinize bakmak için arama kısmına yıl bilgisini, yıllık özet veya wrapped kelimelerini yazabilirsiniz.

4 /5 SPOTİFY WRAPPED NEDİR? Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan özetler, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor.