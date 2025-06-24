Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan ilk evim ilk işyeri ve ilk arsam projeleri kapsamında yer alan Elazığ Yemişlik müşterek arsalar hak sahiplerinin parsel belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Elazığ merkez arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi.
TOKİ'nin "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında, Elazığ merkez Yemişlik’te müşterek arsaların hak sahipleri çekilen kura neticesine belirlendi. bölge belirleme kurası yapıldı. Müstakil arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen ve en fazla brüt 150 m² konut yapımına uygun parsellerdir. Ankara Çubuk’ta 1093 adet müstakil arsa hak sahibinden 250 adet asil hak sahibi kura neticesinde Ömercik Bölgesinden hak sahibi oldu. İşte TOKİ Ankara Çubuk müstakil arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Serdal Yenereoğlu
Muhlise Çolak
Yusuf Gürbüz
Ebubekir Çelebi
Ömer Doğan
Mustafa Zaloğlu
Batuhan Güler
Gökçe Bora Bozkurt
Mehmet Sadık Çiftçioğlu
Fatih Ova
Aykan Yücedağ
Abdullah Uyanık
Şevval Akduman
Emre Çiçek
Zülal Öktem