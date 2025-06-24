TOKİ'nin "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında, Elazığ merkez Yemişlik’te müşterek arsaların hak sahipleri çekilen kura neticesine belirlendi. bölge belirleme kurası yapıldı. Müstakil arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen ve en fazla brüt 150 m² konut yapımına uygun parsellerdir. Ankara Çubuk’ta 1093 adet müstakil arsa hak sahibinden 250 adet asil hak sahibi kura neticesinde Ömercik Bölgesinden hak sahibi oldu. İşte TOKİ Ankara Çubuk müstakil arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi.