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TOKİ Elazığ müşterek arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi belli oldu

TOKİ Elazığ müşterek arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi belli oldu

10:1324/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
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<p>TOKİ Elazığ Yemişlik ilk evim müşterek arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi</p>
TOKİ Elazığ Yemişlik ilk evim müşterek arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından başlatılan ilk evim ilk işyeri ve ilk arsam projeleri kapsamında yer alan Elazığ Yemişlik müşterek arsalar hak sahiplerinin parsel belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Elazığ merkez arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi.

TOKİ'nin "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında, Elazığ merkez Yemişlik’te müşterek arsaların hak sahipleri çekilen kura neticesine belirlendi. bölge belirleme kurası yapıldı. Müstakil arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen ve en fazla brüt 150 m² konut yapımına uygun parsellerdir. Ankara Çubuk’ta 1093 adet müstakil arsa hak sahibinden 250 adet asil hak sahibi kura neticesinde Ömercik Bölgesinden hak sahibi oldu. İşte TOKİ Ankara Çubuk müstakil arsa kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Serdal Yenereoğlu

Muhlise Çolak

Yusuf Gürbüz

Ebubekir Çelebi

Ömer Doğan

Mustafa Zaloğlu

Batuhan Güler

Gökçe Bora Bozkurt

Mehmet Sadık Çiftçioğlu

Fatih Ova

Aykan Yücedağ

Abdullah Uyanık

Şevval Akduman

Emre Çiçek

Zülal Öktem

ELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK MÜŞTEREK ARSA BÖLGE BELİRLEME KURASI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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