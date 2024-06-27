TRT 1, EURO 2024 maçlarını izleyicilerine ücretsiz ve canlı olarak sunmakta. TRT 1 canlı maç izlemek isteyen futbolseverler, şifresiz TRT 1 seyretmek isteyenler, maçları uydu üzerinden izlemek için frekans güncelleme yapmak durumunda. TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl yapılır?
Futbolseverler, merakla beklediğiniz EURO 2024 maçları TRT 1'de tüm heyecanıyla devam ediyor. TRT 1, turnuvanın tüm grup eleme ve final aşamalarındaki maçlarını izleyicilerine ücretsiz ve canlı olarak sunuyor.
Ancak UEFA kuraları gereği frekansları ülke sınırlarını aşan kanallar şifreleme yapıyor. TRT de uydu üzerinden farklı ülkelerden izlenebildiği için EURO 2024 boyunca şifreleme yapıyor. EURO 2024 maçlarını maçı uydu üzerinden şifresiz izlemek isteyenler TRT 1 frekans ayarlarını nasıl yapacak?
İşte TRT 1 4A Türksat uydu için frekans güncelleme bilgileri
Türkiye Çekya maçını takip edebilmek için TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde ayarlanmalı:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾
TRT 1 Uydu frekans ayarı nereden, nasıl yapılır?
Uydu alıcısı açıldıktan sonra kurulum veya ayarlar menüsüne giriş yaparak frekans bölümüne ulaşabilirsiniz. Tek kanal arama menüsüne giriş yaptıktan sonra “Uydu” alanına Türksat "Türksat 42° E ve Türksat Ankara Paket" seçimlerini gerçekleştirerek “Şebeke Arama” kısmını “açık” olarak seçebilirsiniz.
TRT 1 yayın akışı 27 Haziran 2024 Perşembe!
12.35 Lingo Türkiye
14.00 Seksenler
15.15 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Sen Türkülerini Söyle
00.15 Yabancı Sinema
02.05 Gönül Dağı
04.45 Lingo Türkiye