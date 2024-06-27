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TRT 1 canlı yayın izlemek için uydu frekans ayarı nasıl yapılır?

09:40 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:43 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>TRT 1 canlı izle, güncel frekans bilgileri</p>
TRT 1 canlı izle, güncel frekans bilgileri

TRT 1, EURO 2024 maçlarını izleyicilerine ücretsiz ve canlı olarak sunmakta. TRT 1 canlı maç izlemek isteyen futbolseverler, şifresiz TRT 1 seyretmek isteyenler, maçları uydu üzerinden izlemek için frekans güncelleme yapmak durumunda. TRT 1 uydu frekans ayarı nasıl yapılır?

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Futbolseverler, merakla beklediğiniz EURO 2024 maçları TRT 1'de tüm heyecanıyla devam ediyor. TRT 1, turnuvanın tüm grup eleme ve final aşamalarındaki maçlarını izleyicilerine ücretsiz ve canlı olarak sunuyor.

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Ancak UEFA kuraları gereği frekansları ülke sınırlarını aşan kanallar şifreleme yapıyor. TRT de uydu üzerinden farklı ülkelerden izlenebildiği için EURO 2024 boyunca şifreleme yapıyor. EURO 2024 maçlarını maçı uydu üzerinden şifresiz izlemek isteyenler TRT 1 frekans ayarlarını nasıl yapacak?

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İşte TRT 1 4A Türksat uydu için frekans güncelleme bilgileri

Türkiye Çekya maçını takip edebilmek için TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde ayarlanmalı:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

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TRT 1 Uydu frekans ayarı nereden, nasıl yapılır?

Uydu alıcısı açıldıktan sonra kurulum veya ayarlar menüsüne giriş yaparak frekans bölümüne ulaşabilirsiniz. Tek kanal arama menüsüne giriş yaptıktan sonra “Uydu” alanına Türksat "Türksat 42° E ve Türksat Ankara Paket" seçimlerini gerçekleştirerek “Şebeke Arama” kısmını “açık” olarak seçebilirsiniz.

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TRT 1 yayın akışı 27 Haziran 2024 Perşembe!

12.35 Lingo Türkiye

14.00 Seksenler

15.15 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Sen Türkülerini Söyle

00.15 Yabancı Sinema 

02.05 Gönül Dağı

04.45 Lingo Türkiye

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TRT 1 canlı yayın izlemek için uydu frekans ayarı nasıl yapılır?