Ancak UEFA kuraları gereği frekansları ülke sınırlarını aşan kanallar şifreleme yapıyor. TRT de uydu üzerinden farklı ülkelerden izlenebildiği için EURO 2024 boyunca şifreleme yapıyor. EURO 2024 maçlarını maçı uydu üzerinden şifresiz izlemek isteyenler TRT 1 frekans ayarlarını nasıl yapacak?