VPN protokolü, sanal özel ağınızın nasıl çalıştığını ve verilerin nasıl iletildiğini belirleyen bir dizi kuraldan oluşur. Farklı protokoller, farklı güvenlik seviyeleri, hızlar ve uyumluluk seçenekleri sunar. Yaygın protokoller arasında IKEv2, L2TP/IPsec ve SSTP bulunmaktadır. Her bir protokolün avantajları ve dezavantajları vardır; bu yüzden ihtiyaçlarınıza en uygun protokolü seçmek, hem güvenlik hem de performans açısından önemlidir.