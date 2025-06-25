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Aboubakar'dan Süper Lig ekibiyle sürpriz görüşme! İstanbul'a geliyor

Aboubakar'dan Süper Lig ekibiyle sürpriz görüşme! İstanbul'a geliyor

11:5925/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
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Son olarak Hatayspor'da forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Süper Lig ekibiyle görüşmelere başladı. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Hatayspor'un yolunu tutan Vincent Aboubakar buradaki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Hatayspor'dan ayrılan 33 yaşındaki golcüye sürpriz bir talip çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre, 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Kocaelispor, Vincent Aboubakar'a talip.

Deneyimli santrforun, Kocaelispor ile görüşmelerde bulunmak için önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacağı belirtildi.

Hatayspor formasıyla 28 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar, bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de oynarken 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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