UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Benfica evinde Feyenoord’u konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki maçını kazanan Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi milli yıldızlarıyla yine galibiyet arayacak. Feyenoord ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar arayacak. Peki, Benfica - Feyenoord maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte Benfica - Feyenoord maçı canlı izlemek linki…

1 /13 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Benfica evinde Feyenoord’u ağırlayacak.

2 /13 Kupa 1 tarihinde bugüne kadar Feyenoord ile dört kez karşılaşan Benfica, iç sahadaki iki karşılaşmayı da kazandı (3-1; 1963 & 1-0; 1972).



3 /13 Benfica, Hollanda takımlarına rakip olduğu altı Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybetti (2G 3B). Feyenoord ise Portekiz temsilcilerine karşı turnuvada oynadığı iki maçtan da 1-1'lik beraberlikle ayrıldı (vs Boavista; 1999/2000).



4 /13 Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçını kazanan ve bu sezona ikide iki yaparak başlayan Benfica, Kupa 1 tarihinde ilk üç karşılaşmasını kazandığı son sezonu 1989/90'da yaşadı (6G).



5 /13 Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört maçında da 2+ gol atan Benfica, Kupa 1 tarihinde beş karşılaşmalık seri yakaladığı son dönemi Şubat 1966'da yaşadı.



6 /13 Şampiyonlar Ligi'nde Şubat 2000'den bu yana ilk kez üst üste iki galibiyet almayı hedefleyen Feyenoord, Kupa 1'de üst üste iki dış saha galibiyeti kaydettiği son dönemi Ekim 1971'de yaşadı.

7 /13 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde girdiği hava topu mücadelelerinin en büyük kısmını kazanan takım Benfica (%63.3; 31/49).



8 /13 Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçta da 1-0 geriye düşen Feyenoord, Kupa 1 tarihinde üst üste altı karşılaşmada ilk golü yediği bir dönem yaşamadı.



9 /13 Benfica forması giyen Angel Di Maria'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki beş şut pasının dördü Vangelis Pavlidis'e gitti. Turnuvada bu sezon bir takım arkadaşına daha fazla şut pası veren bir oyuncu bulunmuyor (Florian Wirtz-Victor Boniface; 4).



10 /13 Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kaptığı topların (8) ve yaptığı pas aralarının (4) toplam sayısı en yüksek olan orta saha, Benfica forması giyen Florentino (12).



11 /13 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Feyenoord formasıyla en fazla şut pası veren oyuncu olan Igor Paixao, takımının en yüksek beklenen asist değeri yakalayan ismi konumunda (0.47 xA).



12 /13 BENFİCA - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ? Benfica - Feyenoord maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii spor 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

