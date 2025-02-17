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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atanacak hakemle ilgili büyük iddia: Romanya'dan geliyor!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atanacak hakemle ilgili büyük iddia: Romanya'dan geliyor!

23:5217/02/2025, Pazartesi
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi öncesinde en çok konuşulan mesele hakem ataması. Derbiye yabancı hakem atanacağı iddia edilirken eski hakemlerden Ali Palabıyık sürpriz bir ismi kamuoyunun önüne sundu.

TFF'nin eski hakemlerinden Ali Palabıyık, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanacağını belirtirken kritik ismi televizyon ekranlarında açıkladı.

Ali Palabıyık, HT Spor ekranlarında yaptığı açıklamada derbiye Rumen hakem István Kovács'ın atanabileceğini öne sürdü.

István Kovács bu sezon 24 resmi maç yönetti. Rumen hakemin yönettiği 24 maçın 5'i Şampiyonlar Ligi karşılaşması.



István Kovács, bu maçlarda 84 sarı kart çıkarttı. Rumen hakem, 3 kez sarıdan kırmızı kart gösterirken 1 kez de direkt kırmızı kartına başvurdu. Kovacs, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde de görev almıştı.


Rumen Hakem Istvan Kovacs'ın 2024-2025 sezonunda görev aldığı ligler.

#István Kovács
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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