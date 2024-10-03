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Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu

17:223/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor yeni teknik direktörünü açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip Sinan Kaloğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Peki, Sinan Kaloğlu kimdir, hangi takımları çalıştırdı, başarıları neler? İşte detaylar.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın görevini bırakmasının ardından arayışlarını sürdüren Bellona Kayserispor, Sinan Kaloğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, dün ilk olarak Kayserispor'un eski teknik direktörü Recep Uçar ile görüşme gerçekleştirdi.


Görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından arayışlarını sürdüren kulüp, bugün de Gençlerbirliği'nin eski çalıştırıcısı Sinan Kaloğlu'nu kente davet etti.

Kaloğlu ile görüşmelerin ardından 43 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Sinan Kaloğlu kimdir, hangi takımları çalıştırdı, başarıları neler?


Teknik direktörlük kariyerine Altay'da altyapı sorumlusu olarak başlayan Kaloğlu, Altay'ı da yaklaşık bir yıl çalıştırdıktan sonra Gençlerbirliği'nin başına geçti.


Burada da bir yıl görev yapan Kaloğlu, 30 Haziran 2024'te görevinden ayrıldı.

#Kayserispor
#Sinan Kaloğlu
#Süper Lig

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