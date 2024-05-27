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Galatasaray şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni nerede, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? Süper Lig şampiyonluk kutlaması Galatasaray kupa töreni canlı izleme linki

Galatasaraylı taraftarlar kupa törenine odaklandı. Şampiyonluk kutlaması için binlerce sarı-kırmızılı taraftar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde sokaklara dökülürken kutlamaların merkezi İstanbul’da Taksim ve Beyoğlu ilçeleri oldu. Galatasaray şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni saati ve yerini araştırıyor. GS şampiyonluk kutlaması saat kaçta, nerede olacak? Galatasaray kupa kutlama töreni nasıl canlı izlenir? Süper Lig şampiyonlluk kutlaması Galatasaray kupa töreni canlı izleme linki haberimizde...

14:49 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaray kupa töreni
Galatasaray kupa töreni

Süper Lig 2023-2024 sezonu sonlandı ve şampiyon Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım Konyaspor ile Lig'de son karşılaşmasına çıktı ve 3-1 kazananan taraf oldu. Böylece Galatasaray sezonu 102 puanla noktaladı. Taraftarlar Galatasaray kupa töreni ve şampiyonluk kutlaması detaylarını araştırıyor...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada kutlamanın detayları yer aldı. Galatasaray, 2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu oldu. Sarı kırmızılı ekip, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenleyecek. Şampiyonun Gala Gecesi 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05’te başlayacak.

Gala gecesinde; DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi düzenlenecek.

GS ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI BİLETİ NE KADAR, NEREDEN ALINIR?

Galatasaray Şampiyonun Gala Gecesi kutlamaları passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden GS Logolu passolig kartı sahiplerine satışa çıktı. İşte, bilet fiyatları:

Doğu Batı Vip Tribünler ₺1.000

Doğu -Batı Alt Tribün ₺500

Doğu -Batı Üst Tribün ₺250

Kuzey - Güney Kale Arkası ₺150

GALATASARAY KUPA TÖRENİ CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

RAMS Park Stadyumu'nda düzenlenecek olan şampiyonluk kutlaması 19:05'ten itibaren Galatasaray Youtube kanalında canlı yayınlanacak.


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