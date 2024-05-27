Süper Lig 2023-2024 sezonu sonlandı ve şampiyon Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım Konyaspor ile Lig'de son karşılaşmasına çıktı ve 3-1 kazananan taraf oldu. Böylece Galatasaray sezonu 102 puanla noktaladı. Taraftarlar Galatasaray kupa töreni ve şampiyonluk kutlaması detaylarını araştırıyor...