Asgari ücrette ezber bozan hesap: 2027 için ilk rakam geldi

Aralık'ta 15 bin, Ocak'ta 18 bin, sömestirde 20 bin TL: Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu

Türkiye’nin en önemli kış turizmi rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda yeniden yolcularını ağırlamaya hazırlanıyor. Ankara-Kars seferlerine 21 Aralık’ta başlayacak trenin bilet fiyatları ise döneme göre değişiklik gösterirken, iki kişinin konaklayabildiği bir kompartımanın fiyatı Aralık ayında 15 bin TL, Ocak ayının sonlarında 18 bin TL, sömestir döneminde ise 20 bin TL olarak belirlendi.