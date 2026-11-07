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Asgari ücrette ezber bozan hesap: 2027 için ilk rakam geldi

Seda Ekinci12:03, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Asgari ücret ne kadar olacak? 2027 asgari ücret zammı için ezber bozan bir hesap geldi. Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç, 2027 asgari ücretine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede yaptı. Gelecek enflasyon yerine geçmiş enflasyonun dikkate alınmasını umduğunu belirten Dinç, yüzde 30'luk artışla net asgari ücretin 36 bin 498 TL'ye ulaşabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmeler gündemdeki yerini korurken Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç, yeni dönem ücret artışına ilişkin dikkat çeken bir hesaplama paylaştı.


Asgari ücretin belirlenmesinde geçmiş enflasyonun da hesaba katılması gerektiğine işaret eden Yusuf Dinç, yüzde 30'luk artış üzerinden dikkat çeken bir rakam ortaya koydu.



'Sadece gelecek enflasyonla güncelleme yetersiz'


Türkiye'de hayat pahalılığının önemli bir sorun haline geldiğini belirten Yusuf Dinç, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyonun tek kriter olmasının zorlayıcı olduğunu ifade etti.


Yalnızca gelecek enflasyon oranıyla yapılan ücret güncellemelerinin yetersiz kaldığına dikkat çeken Dinç, geçmiş enflasyonun da dikkate alınmasının önemine işaret etti.

2027 asgari ücret için 36 bin 498 TL hesabı


2027 yılına ilişkin beklentisini de paylaşan Dinç, gelecek enflasyon yerine geçmiş enflasyon oranının esas alınmasını umduğunu belirtti. Dinç'in yüzde 30'luk artış üzerinden yaptığı hesaplamaya göre net asgari ücret 36 bin 498 TL'ye ulaşabilir.

Asgari ücret ne kadar?


2026 yılında asgari ücret aylık brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret toplantısı ne zaman?


Milyonlarca çalışanın gözü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı değerlendirmelere çevrildi. 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için resmi süreç henüz başlamazken, yeni ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor.

Başlıklar :asgari ücret2027 asgari ücretasgari ücret zammıYusuf DinçYeni Şafakasgari ücret tespit komisyonu
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Asgari ücrette ezber bozan hesap: 2027 için ilk rakam geldi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmeler gündemdeki yerini korurken Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç, yeni dönem ücret artışına ilişkin dikkat çeken bir hesaplama paylaştı.


Asgari ücretin belirlenmesinde geçmiş enflasyonun da hesaba katılması gerektiğine işaret eden Yusuf Dinç, yüzde 30'luk artış üzerinden dikkat çeken bir rakam ortaya koydu.



'Sadece gelecek enflasyonla güncelleme yetersiz'


Türkiye'de hayat pahalılığının önemli bir sorun haline geldiğini belirten Yusuf Dinç, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyonun tek kriter olmasının zorlayıcı olduğunu ifade etti.


Yalnızca gelecek enflasyon oranıyla yapılan ücret güncellemelerinin yetersiz kaldığına dikkat çeken Dinç, geçmiş enflasyonun da dikkate alınmasının önemine işaret etti.

2027 asgari ücret için 36 bin 498 TL hesabı


2027 yılına ilişkin beklentisini de paylaşan Dinç, gelecek enflasyon yerine geçmiş enflasyon oranının esas alınmasını umduğunu belirtti. Dinç'in yüzde 30'luk artış üzerinden yaptığı hesaplamaya göre net asgari ücret 36 bin 498 TL'ye ulaşabilir.

Asgari ücret ne kadar?


2026 yılında asgari ücret aylık brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret toplantısı ne zaman?


Milyonlarca çalışanın gözü, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı değerlendirmelere çevrildi. 2027 yılında uygulanacak asgari ücret için resmi süreç henüz başlamazken, yeni ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor.

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