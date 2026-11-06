KYK BURS NE KADAR 2026? KYK burs ve kredi ilk ödemeler ne zaman yatacak? KYK lisans, yüksek lisans, doktora burs ücretleri

Ön lisans branş sıralaması açıklandı mı son dakika? KPSS ön lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından bu kez branş bazında başarı sıralamalarına odaklandı. Kamu kurumlarında memur olabilmek için tercih ve atama sürecini takip eden ön lisans mezunları, aldıkları KPSS puanının yanı sıra kendi mezuniyet alanlarındaki sıralamalarını da öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından sunulan branş bazında sıralama hizmeti, adayların aynı veya benzer eğitim alanından sınava katılan kişiler arasındaki konumlarını görmelerine imkan tanıyor. Bu nedenle sıralama ekranının erişime açılıp açılmadığı ve sorgulama işleminin hangi tarihte yapılabileceği merak konusu oldu. Özellikle tercih dönemine hazırlanan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kendi başarı durumlarını kontrol etmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans branş sıralaması açıklandı mı? Sıralamalar ne zaman erişime açılacak? ÖSYM AİS üzerinden branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte adayların merak ettiği tüm ayrıntılar…