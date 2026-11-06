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KYK BURS NE KADAR 2026? KYK burs ve kredi ilk ödemeler ne zaman yatacak? KYK lisans, yüksek lisans, doktora burs ücretleri

10:37, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:37, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Üniversite öğrencilerinin eğitim ve yaşam giderlerine katkı sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, 2026 yılında da yakından takip ediliyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi alan gençler, yeni dönemde hesaplarına yatırılacak burs tutarlarını araştırıyor. Özellikle 2027 yılına yaklaşılırken burs ücretlerinde yeni bir artış yapılıp yapılmayacağı sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Öğrenciler, mevcut ödeme miktarlarının yanı sıra olası zam kararının hangi tarihte açıklanacağını ve yeni tutarların ne zaman uygulanacağını öğrenmek istiyor. Burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin eğitim kademelerine göre farklılık göstermesi nedeniyle her öğrenci kendi öğrenim düzeyine ilişkin güncel rakamları merak ediyor. Peki, 2026 KYK bursu ne kadar, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kaç TL ödeme alıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

KYK burs ve öğrenim kredisi ücretlerinde yeni dönem beklentisi, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eğitim masraflarını karşılamak için devlet desteğinden yararlanan yüz binlerce genç, 2026 yılında uygulanan burs miktarlarını ve yeni zam takvimini araştırıyor. Lisans öğrencileri başta olmak üzere yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören adaylar, kendilerine ödenen tutarlarda yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Özellikle yeni yıl öncesinde gündeme gelmesi beklenen olası zam açıklaması, burs ücretlerine ilişkin araştırmaları hızlandırıyor. Öğrenciler, mevcut aylık ödeme tutarlarının ne kadar olduğunu ve yeni rakamların hangi tarihten itibaren hesaplara yatırılacağını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs ücretlerine zam gelecek mi, 2027 yılı için yeni ödeme miktarları ne zaman açıklanacak? İşte öğrencilerin yanıt aradığı sorular...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 12 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvuruların 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi.

İlk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, ara sınıfta öğrenim görenler ve şartları sağlayan yurt dışında eğitim alan Türk vatandaşları başvuru yapabiliyor.

2026 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 Ocak 2026 tarihli resmi açıklamasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları yüzde 33 artırıldı. Yeni tutarlar 6 Ocak 2026 itibarıyla ödenmeye başladı.

Öğrenim düzeyi Aylık burs/kredi tutarı

Ön lisans ve lisans 4.000 TL

Yüksek lisans 8.000 TL

Doktora 12.000 TL

Belirtilen tutarlar hem burs hem de öğrenim kredisi için geçerli. Burs, şartları sağlayan öğrencilere karşılıksız verilirken öğrenim kredisi geri ödeme yükümlülüğü içeriyor.

Başlıklar :kykKYK burskyk kredi
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KYK BURS NE KADAR 2026? KYK burs ve kredi ilk ödemeler ne zaman yatacak? KYK lisans, yüksek lisans, doktora burs ücretleri

KYK burs ve öğrenim kredisi ücretlerinde yeni dönem beklentisi, üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eğitim masraflarını karşılamak için devlet desteğinden yararlanan yüz binlerce genç, 2026 yılında uygulanan burs miktarlarını ve yeni zam takvimini araştırıyor. Lisans öğrencileri başta olmak üzere yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören adaylar, kendilerine ödenen tutarlarda yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Özellikle yeni yıl öncesinde gündeme gelmesi beklenen olası zam açıklaması, burs ücretlerine ilişkin araştırmaları hızlandırıyor. Öğrenciler, mevcut aylık ödeme tutarlarının ne kadar olduğunu ve yeni rakamların hangi tarihten itibaren hesaplara yatırılacağını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs ücretlerine zam gelecek mi, 2027 yılı için yeni ödeme miktarları ne zaman açıklanacak? İşte öğrencilerin yanıt aradığı sorular...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 12 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvuruların 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi.

İlk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, ara sınıfta öğrenim görenler ve şartları sağlayan yurt dışında eğitim alan Türk vatandaşları başvuru yapabiliyor.

2026 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 Ocak 2026 tarihli resmi açıklamasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları yüzde 33 artırıldı. Yeni tutarlar 6 Ocak 2026 itibarıyla ödenmeye başladı.

Öğrenim düzeyi Aylık burs/kredi tutarı

Ön lisans ve lisans 4.000 TL

Yüksek lisans 8.000 TL

Doktora 12.000 TL

Belirtilen tutarlar hem burs hem de öğrenim kredisi için geçerli. Burs, şartları sağlayan öğrencilere karşılıksız verilirken öğrenim kredisi geri ödeme yükümlülüğü içeriyor.

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