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KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026! GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulama turkiye.gov.tr

10:34, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:34, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler bu kez taahhütname onay sürecine çevrildi. Destek almaya hak kazanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini belirtilen süre içerisinde onaylaması gerekiyor. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre öğrencilerin 11 Kasım saat 23.59'a kadar işlemlerini tamamlaması önem taşıyor. Belirlenen süreyi kaçıran adaylar burs veya öğrenim kredisi haklarını kaybedebilecek. Peki, KYK burs sonuçları nereden sorgulanır, taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte öğrencilerin takip etmesi gereken işlemler...

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci için bekleyiş sona erdi. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından burs veya kredi almaya hak kazanan adaylar belli olurken, ödeme sürecinin başlayabilmesi için taahhütname onayı aşamasına geçildi. Öğrencilerin e-Devlet üzerinden gerçekleştireceği onay işlemi için son tarih 11 Kasım saat 23.59 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar taahhütnamesini onaylamayan öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle adaylar hem sonuç sorgulama ekranını hem de onay işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları nasıl görüntülenir? Taahhütname onayı için hangi adımlar izlenmeli? İşte merak edilenler...

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER DİKKAT

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet'i üzerinden veli onayı vermesi ve ardından öğrencinin taahhütnameye onayı şart koşuluyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN SON TARİH 5 ARALIK

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini tamamlama süresi 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59'da sona eriyor.

Yurt dışı öğrencilerinin de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Daha sonra yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Başlıklar :kykKYK burskyk burs ve kredi
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KYK BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026! GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulama turkiye.gov.tr

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci için bekleyiş sona erdi. Başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından burs veya kredi almaya hak kazanan adaylar belli olurken, ödeme sürecinin başlayabilmesi için taahhütname onayı aşamasına geçildi. Öğrencilerin e-Devlet üzerinden gerçekleştireceği onay işlemi için son tarih 11 Kasım saat 23.59 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar taahhütnamesini onaylamayan öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle adaylar hem sonuç sorgulama ekranını hem de onay işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları nasıl görüntülenir? Taahhütname onayı için hangi adımlar izlenmeli? İşte merak edilenler...

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER DİKKAT

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet'i üzerinden veli onayı vermesi ve ardından öğrencinin taahhütnameye onayı şart koşuluyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN SON TARİH 5 ARALIK

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini tamamlama süresi 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59'da sona eriyor.

Yurt dışı öğrencilerinin de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor. Daha sonra yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

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