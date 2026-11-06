06/11/2026, Cuma10:47
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
61

Bildirimler

Bir ilde sabah ezanı saati değişiyor06 Kasım 2026 10:39 CumaSON DAKİKA
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı06 Kasım 2026 10:06 CumaSON DAKİKA
Ermenistan’dan dikkat çeken karar: 33 yıldır kapalı olan sınırlar her an açılabilir06 Kasım 2026 09:45 CumaSON DAKİKA
Saldırganın komşusu anlattı: 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili yeni detaylar06 Kasım 2026 09:29 CumaSON DAKİKA
Depoyu doldurmak isteyen sürücülere gece yarısı müjdesi: Tabelalara dikkat06 Kasım 2026 09:15 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandıErmenistan’dan dikkat çeken karar: 33 yıldır kapalı olan sınırlar her an açılabilirDepoyu doldurmak isteyen sürücülere gece yarısı müjdesi: Tabelalara dikkatSarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındıFatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandı

KYK BURS SONUÇLARI 2026 E DEVLET SORGULAMA EKRANI: Beklenen açıklama geldi! KYK burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

10:07, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:21, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları erişime açıldı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvuru durumları belli olurken, burs veya kredi almaya hak kazanan adaylar için yeni bir süreç başladı. Hak sahiplerinin destek ödemelerini alabilmesi için e-Devlet sistemi üzerinden taahhütname onayı vermesi gerekiyor. Bu işlemin 11 Kasım saat 23.59'a kadar tamamlanması şartı bulunuyor. Özellikle sonuç ekranında burs veya kredi hakkı kazandığını gören öğrencilerin, son günü beklemeden onay işlemlerini gerçekleştirmesi önem taşıyor. Süresi içerisinde taahhütname onayı vermeyen adaylar, kazandıkları destekten yararlanamayabilecek. Peki, 2026 KYK burs sonucu nasıl öğrenilir, e-Devlet taahhütname onayı hangi adımlarla yapılır? İşte ayrıntılar...

Üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine katkı sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında sonuçlar açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte destek almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından burs ve kredi ödemelerinden yararlanmak isteyen adaylar için taahhütname onay süreci başladı. Öğrencilerin e-Devlet sistemi üzerinden yapacağı bu işlemi 11 Kasım saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Taahhütname onayını belirtilen süre içerisinde gerçekleştirmeyen adaylar, hak kazandıkları burs veya kredi desteğini alamayacak. Bu nedenle öğrenciler, sonuçlarını sorgulamanın yanı sıra onay işleminin ayrıntılarını da araştırıyor. Peki, KYK burs sonuçları nereden öğrenilir, taahhütname onayı yapılmazsa ne olur? İşte tüm ayrıntılar...


KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında erişime açılacak. Burs kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler ise e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla burs sonuçlarını görüntüleyebilecek.

BURSLAR HANGİ DURUMLARDA KESİLECEK?

Başarısız olma

 Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

 Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

 Öğretim kurumunun kapatılması

 Bakanlığın yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma 

Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

 Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması

 Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi

 Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması

 Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma


Başlıklar :kykKYK burskyk burs ve kredi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

KYK BURS SONUÇLARI 2026 E DEVLET SORGULAMA EKRANI: Beklenen açıklama geldi! KYK burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

Üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine katkı sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında sonuçlar açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yapılan değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte destek almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından burs ve kredi ödemelerinden yararlanmak isteyen adaylar için taahhütname onay süreci başladı. Öğrencilerin e-Devlet sistemi üzerinden yapacağı bu işlemi 11 Kasım saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Taahhütname onayını belirtilen süre içerisinde gerçekleştirmeyen adaylar, hak kazandıkları burs veya kredi desteğini alamayacak. Bu nedenle öğrenciler, sonuçlarını sorgulamanın yanı sıra onay işleminin ayrıntılarını da araştırıyor. Peki, KYK burs sonuçları nereden öğrenilir, taahhütname onayı yapılmazsa ne olur? İşte tüm ayrıntılar...


KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. GSB Burs ve Öğrenim Kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında erişime açılacak. Burs kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler ise e-Devlet üzerinden "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranıyla burs sonuçlarını görüntüleyebilecek.

BURSLAR HANGİ DURUMLARDA KESİLECEK?

Başarısız olma

 Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

 Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

 Öğretim kurumunun kapatılması

 Bakanlığın yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma 

Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

 Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması

 Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi

 Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması

 Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma


1/4
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet