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Gümüşhane Arefe Orucu İftar Vakti - Gümüşhane Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Arefe orucu Gümüşhane iftar vakti, Gümüşhane akşam ezanı ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe günü oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. Diyanet İşleri Başkanlığına göre; 2023 kurban bayramı arefe günü Gümüşhane imsak vakti, akşam ezanı saati ve 5 vakit Gümüşhane namaz vakitleri şöyle:

15:20 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Gümüşhane Arefe Orucu İftar Vakti - Gümüşhane Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Gümüşhane Arefe Orucu İftar Vakti - Gümüşhane Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023

Diyanete verilerine göre Gümüşhane akşam ezanı ve diğer vakti namaz saatleri haberimizde. Arefe günü oruç tutanlar akşam ezanının okunmasıyla iftar yapacaklar. İşte
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Gümüşhane İftar Vakti, Akşam Ezanı Saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre
Gümüşhane’de akşam ezanı 27 Haziran Salı günü saat 20.04
’de okunacak. Diyanet Gümüşhane akşamı namazı ve tüm namaz vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Oruçlu kimse abdest alırken hata ile boğazına su kaçırırsa orucu bozulur mu?

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).




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Kars Arefe Orucu İftar Vakti - Kars Akşam Ezanı Namaz Vakti - Haziran 2023