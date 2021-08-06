​10 şehidin katiliymiş

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonlar örgüt içindeki çözülmeyi hızlandırdı. Sadece alt kadrolar değil, örgütün sözde üst düzey yöneticileri de güvenlik güçlerine teslim oluyor. PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarından kaçarak 15 Temmuz 2020’de Van’da güvenlik güçlerine teslim olan Ş.T. de onlardan biri.

TALİMATI VERDİ

PKK’nın sözde Van sorumlusu olduğu ortaya çıkan Ş.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame düzenlendi. İddianamede Ş.T. hakkında hakkında beyanda bulunan ve daha önceden teslim olmuş 19 teröristin ifadelerine de yer verildi. İfadelerden, Ş.T.’nin Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 2010 ve 2012’de güvenlik güçlerine saldıran ve 10 şehidin verildiği teröristlerin içinde olduğu öğrenildi. Ş.T.’nin 2016’da Van’ın Çatak ilçesindeki Yukarınarlıca Jandarma Karakolu çevresinde keşif yaptığı, ardından da 30 ayrı noktadan yapılan saldırının talimatını verdiği iddianamede tüm detaylarıyla anlatıldı.

TÜM KAMPLARDA BULUNMUŞ

Ş.T.’nin 2015, 2016 ve 2017’de Van ve çevresinde düzenlenen tüm terör saldırılarının talimatını verdiği de itirafçı olan PKK’lıların ifadelerinde ortaya çıktı. Garzan kod adlı Ş.T.’nin örgütün Kuzey Irak’taki kamplarında bir çok defa bulunduktan sonra Suriye’deki terör kamplarında da bulunduğu iddianamede yer aldı. PKK’nın sözde Van eyalet yönetiminde bulunan 3’lü komisyon üyesi olan Garzan kod adlı teröristin 2017 ve 2019’da PKK’nın İran’ın Kaleraş bölgesinde bulunan kış kampında bulunduğu da iddianamede anlatıldı.