15 Temmuz’a üç bin etkinlik: Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak

15 Temmuz destanının dördüncü yılında milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek. Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye’nin yanısıra pek çok ülkede FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anlatacak faaliyetler düzenleyecek.

ANITA ÇİÇEK BIRAKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakması ile başlayacak. TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı’na da katılacak olan Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Erdoğan, 15 Temmuz’da saat 21.00’de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

3 BİN PROGRAM VE FAALİYET

Etkinliklerin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takibi ve raporlanması için İletişim Başkanlığı bünyesinde “15 Temmuz Proje Takip Sistemi” kuruldu. Bu yıl yurt içinde bakanlıklar ve kamu kurumları bin 609, üniversiteler 521, sivil toplum kuruluşları 108 olmak üzere toplam 2 bin 238 program gerçekleştirecek. Yurt dışında ise 752 faaliyet yapılacak.

HAFTA BOYUNCA YAYIMLAR

15 Temmuz haftası boyunca sosyal medya mecralarında, havalimanlarında, garlarda, THY’nin uçak içi ekranlarında 15 Temmuz işlenecek. 15 Temmuz özel tasarımı Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi’ne ve TCDD’ye ait yüksek hızlı trenlere giydirilecek. 15 Temmuz temalı kısa videolar da tüm kamu kurumlarının internet sitelerinde yer alacak.

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FETÖ’NÜN İHANETİ GÖRSEL SUNUMDA

15 Temmuz akşamı, darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle FETÖ’nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla anlatılacak. Darbe girişiminin önemli noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de 15 Temmuz akşamı Türkiye’de ilk kez 200 drone ile “15 Temmuz temalı ışık gösterisi” gerçekleştirilecek. 15 Temmuz nedeniyle yurt için ve yurt dışında daha birçok etkinlik düzenlenecek. ABD, İngiltere ve seçilecek diğer ülkelerin kalabalık meydanlarında dijital ekranlı araçlarla 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlanacak.