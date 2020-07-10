Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 15 Temmuza üç bin etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Millete Sesleniş konuşması yapacak
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz’a üç bin etkinlik: Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak

15 Temmuz destanının dördüncü yılında Ankara merkezli 3 bin kadar etkinlikle o gün yaşananlar anlatılacak. Programlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bırakması ile başlayacak. Şehitler Köprüsü’nde akşam Türkiye’de ilk kez 200 drone ile ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Erdoğan, saat 21.00’de Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

15 Temmuz destanının dördüncü yılında milletin zaferini unutturmamak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı programlar gerçekleştirilecek. Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye’nin yanısıra pek çok ülkede FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini anlatacak faaliyetler düzenleyecek.

ANITA ÇİÇEK BIRAKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Anıtı’na çiçek bırakması ile başlayacak. TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı’na da katılacak olan Erdoğan, daha sonra şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayacak. Erdoğan, 15 Temmuz’da saat 21.00’de Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan'dan duygulandıran 15 Temmuz videosu
OYNAT 01:30
Başkan Erdoğan'dan duygulandıran 15 Temmuz videosu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 15 Temmuz videosu paylaştı. Başkan'ın 'Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle. Asla unutulmayacaksınız...' sözleriyle paylaştığı video izleyenleri duygulandırdı.


3 BİN PROGRAM VE FAALİYET

Etkinliklerin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takibi ve raporlanması için İletişim Başkanlığı bünyesinde “15 Temmuz Proje Takip Sistemi” kuruldu. Bu yıl yurt içinde bakanlıklar ve kamu kurumları bin 609, üniversiteler 521, sivil toplum kuruluşları 108 olmak üzere toplam 2 bin 238 program gerçekleştirecek. Yurt dışında ise 752 faaliyet yapılacak.

HAFTA BOYUNCA YAYIMLAR

15 Temmuz haftası boyunca sosyal medya mecralarında, havalimanlarında, garlarda, THY’nin uçak içi ekranlarında 15 Temmuz işlenecek. 15 Temmuz özel tasarımı Üsküdar Belediyesi Valide Sultan Gemisi’ne ve TCDD’ye ait yüksek hızlı trenlere giydirilecek. 15 Temmuz temalı kısa videolar da tüm kamu kurumlarının internet sitelerinde yer alacak.

FETÖ’NÜN İHANETİ GÖRSEL SUNUMDA

  • 15 Temmuz akşamı, darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle FETÖ’nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel bir sunumla anlatılacak. Darbe girişiminin önemli noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de 15 Temmuz akşamı Türkiye’de ilk kez 200 drone ile “15 Temmuz temalı ışık gösterisi” gerçekleştirilecek. 15 Temmuz nedeniyle yurt için ve yurt dışında daha birçok etkinlik düzenlenecek. ABD, İngiltere ve seçilecek diğer ülkelerin kalabalık meydanlarında dijital ekranlı araçlarla 15 Temmuz darbe girişimine dair görseller yayınlanacak.

Çocukların gözünden 15 Temmuz
OYNAT 02:44
Çocukların gözünden 15 Temmuz
Manisa Salihli'deki Fahriye Hanım İlkokulu öğrencilerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini ve demokrasi şehitlerine yönelik yaptığı resimler okulda sergilenmeye başlandı.Yaklaşık 400 öğrencinin hazırladığı resimler, okulda oluşturulan "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz" köşesinde sergileniyor.
Abone Ol Google News
Çirkin saldırı sonrası gözaltında

Çirkin saldırı sonrası gözaltında

​Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Özeren Bursa'da gözaltına alındı.
Üç milyonu açlıktan öldürecek

Üç milyonu açlıktan öldürecek

​Rusya'nın veto inadı yüzünden Suriye'de milyonlar aç kalabilir.
Bugün bayram olsun

Bugün bayram olsun

​Aylardır beklenen kararın bugün açıklanması bekleniyor.
CHP'liler Sülün<br>Osman'ı aratmadı

CHP'liler Sülün
Osman'ı aratmadı

​Belediyenin diyerek vatandaşın arsasını kiraya verdiler.
15 Temmuz'a<br>üç bin etkinlik

15 Temmuz'a
üç bin etkinlik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.
Türkiye için<br>sokağa çıkın

Türkiye için
sokağa çıkın

​Libya Müftülüğü işbirliğini gösterilerle desteklenmesini istedi.

Fail ve delile<br>anında tespit

Fail ve delile
anında tespit

​Sosyal medyanın düzenlenmesine ilişkin yasa teklifi çalışmaları sürüyor.
Floyd'un son<br>sözleri yayınlandı

Floyd'un son
sözleri yayınlandı

​Irkçı polisin verdiği korkunç cevap ortaya çıktı.
Libya'yı<br>bölmek istiyorlar

Libya'yı
bölmek istiyorlar

​Rusya 'tarihi bölge' kılıfıyla Libya'nın üç parçaya bölünmesinde ısrarcı.
Sırbistan'da<br>kaos ateşi

Sırbistan'da
kaos ateşi

​Sırbistan'da iç savaş çanları çalıyor.
Beşiktaş son nefeste kazandı

Beşiktaş son nefeste kazandı

Muhteşem maça son noktayı genç isim Güven Yalçın koydu.
BDDK kart limitlerini yükseltti

BDDK kart limitlerini yükseltti

Kredi kartlarında 1300 liralık limit 2 bin liraya çıkarıldı.
Darbeciler<br>mahkum oldu

Darbeciler
mahkum oldu

On sanığa 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Yeni vakalar azalıyor

Yeni vakalar azalıyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saati açıkladı.
Son sözü Rize söyledi

Son sözü Rize söyledi

​Rizespor uzatmalarda attığı 2 golle 'ateş'ten çıktı.
Güney Kore yasta

Güney Kore yasta

​Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.