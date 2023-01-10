Gündem 15 Temmuzla ilgili sözleriyle tepki toplayan İYİ Partili Ferudun Bahşiye partisinden tepki Ciddiyetten uzak
POLİTİKA

15 Temmuz'la ilgili sözleriyle tepki toplayan İYİ Partili Ferudun Bahşi'ye partisinden tepki: Ciddiyetten uzak

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'yü sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini söylemiş, büyük tepki toplamıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz'la ilgili sözlerine cevap verdi. Zorlu Meral Akşener'le ilgili sözlerin ciddiyetten uzak olduğunu belirtti.

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15 Temmuzla ilgili sözleriyle tepki toplayan İYİ Partili Ferudun Bahşiye partisinden tepki: Ciddiyetten uzak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin sözlerine cevap verdi. Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile konuyu paylaştığını ve bir değerlendirme yaptıklarını söyledi. Zorlu, şunları kaydetti:

'Kesinlikle doğru değil'

"Bu diyaloğun kesinlikle doğru olmadığını ifade ettiler. Ben de aracılığınızla ifade etmek isterim, tamamıyla gerçek dışı ve ciddiyetten uzak bir açıklamadır. Bizim en başından beri FETÖ dahil olmak üzere terör örgütleriyle olan mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. İYİ Parti iktidarında da tüm terör örgütleriyle tavizsiz kararlı mücadelemiz en yoğun şekilde devam edecek bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın."

15 Temmuz gecesi Akşener’in yanında olan vekilden itiraf: Darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık
OYNAT 01:13
15 Temmuz gecesi Akşener’in yanında olan vekilden itiraf: Darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenr'in evinde yaşadıklarını anlatan Bahşi, Akşener'in FETÖ'yü sert dille eleştirmeme nedenini 'Bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' ifadeleriyle açıkladı. Bahşi, 'Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı.' şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesi Akşener’in yanında olan vekilden itiraf: Darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık
GÜNDEM
15 Temmuz gecesi Akşener’in yanında olan vekilden itiraf: Darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık

İYİ Partili Bahşi ne demişti?

İYİ Partili Feridun Bahşi, 15 Temmuz gecesi Genel Başkan Meral Akşener’le birlikte olduklarını ve darbecileri eleştirmekten çekindiklerini söylemiş, “Genel Başkan sert bir tweet yazmış. ‘Bu tweeti atarsan, başarılı olurlarsa bizi bir tarafımızdan asarlar, yumuşatalım’ dedim. Yumuşattık…” ifadelerini kullanmıştı.

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