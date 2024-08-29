15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti: Karar Resmi Gazete'de

Türk vatandaşları, tatil planları yaparken hem yurt içi hem de yurt dışı rotasyonlarını değerlendiriyor. Yurt dışı seyahatlerinde ise vizesiz gidilebilecek ülkeler, kolaylık sağlaması nedeniyle öncelikli tercih ediliyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşların, 100'ün üstünde ülkeye vizesiz giriş hakkı bulunuyor. Bu ülkeler arasında bazılarına sadece kimlikle seyahat edilebilmesi, yurt dışı tatillerini daha cazip hale getiriyor. İşte o ülkelerden bazıları...