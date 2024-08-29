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15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti: Karar Resmi Gazete'de

Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:37 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 07:40 - 29/08/2024 Perşembe
DHA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye'ye yapacakları 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak. 1 Eylül tarihinde uygulanmaya başlayacak muafiyet kararı ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18'inci maddesi gereğince karar verildi.




#Irak
#Vize
#Resmi Gazete
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