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İSTANBUL

2 kişiyi öldürüp 2 polisi vurdu: Katil zanlısı yakalandı

Başakşehir’de yengesi ve arkadaşını öldüren, 2 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler, Fatih’te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vurdu. Katil zanlısı, Başakşehir’deki bir viyadük altında gizlenirken silahıyla yakalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2 kişiyi öldürüp 2 polisi vurdu: Katil zanlısı yakalandı
Polis ekipleri İstanbul’un birçok noktasında operasyon düzenledi.

İstanbul Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak’ta dün saat 10.50’de denetim yapan polis ekiplerinin kimlik sorduğu 2 kişiden biri, yanında bulunan silahı polislerin üzerine ateşledi. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar Güven Timleri Şube Müdürlüğü A Bölgesi’nde görev yapan Ozan K. ve Özgür K.’nın yaralanmasına sebep oldu. Ozan K.’nın sağ ve sol çenesine 2 kurşun isabet ederken, Özgür K.’nın ise sol yanağını sıyırdı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan polisler Samatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ARKADAŞINI VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Saldırganlar olay yerinden kaçarken silahlı saldırganın 32 yaşındaki Güven Güler olduğu belirlendi. Saldırgan Güven Güler olaydan önceki gece saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçesi Güvercitepe Mahallesi’nde 28 yaşındaki arkadaşı Ergül Maden’i silahla vurarak öldürdü. Maden’i öldürdükten sonra amcasının evine giden Güven Güler saat 06.00 sıralarında aynı silahla amcasının eşi 61 yaşındaki Güllü Güler’i katletti. Gözü dönmüş katil bu defa da amcasının kızı olan kuzeni Sevim Tepe (35) ve eşi Adem Tepe’yi (42) silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Sevim Tepe’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

İki polisi vuran saldırganlar markette alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı.
İki polisi vuran saldırganlar markette alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıdı.

KATİL SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Cinayetten arandığı için kimlik kontrolünde polise yakalanmamak için ateş ettiği öne sürülen Güven Güler’in suç makinası olduğu ortaya çıktı. Güven Güler’in uyuşturucu satmak, uyuşturucu kullanmak, yaralama, hırsızlık, tehdit suçlarından 16 suç kaydının bulunduğu ve bir dönem cezaevine girip çıktığı öğrenildi. Güven Güler’in öldürdüğü arkadaşı Ergül Maden’in de uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu satmak, tehdit, hakaret suçlarından 12 sabıkasının olduğu da tespit edildi.

SAKLANIRKEN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm birimleriyle katil zanlısını yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri İstanbul’un birçok noktasında operasyon düzenledi. Bahçelievler’DE bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. aramalarını sürdüren ekiplen Başakşehir’de bir viyadüğün altında saklanırken Güven Güler’ı kıskıvrak yakalandı. Güler’in üzerinde silah ve çok sayıda mermi çıktı.

Polis ekipleri, 16 suç kaydı bulunan Güven Güler’i yakalamak için birden fazla noktaya operasyon düzenledi. Başakşehir’de bir viyadüğün altında saklanırken yakalanan Güler’in üzerinde silah ve çok sayıda mermi çıktı.
Polis ekipleri, 16 suç kaydı bulunan Güven Güler’i yakalamak için birden fazla noktaya operasyon düzenledi. Başakşehir’de bir viyadüğün altında saklanırken yakalanan Güler’in üzerinde silah ve çok sayıda mermi çıktı.

Seni de vuracaktım

  • Güven Güler’in polislere ateş açtıktan sonra bindiği ticari taksi de tespit edildi. Polisin ifadesine başvurduğu taksi şoförünün, “Aksaray ışıklardan aldım Altınşehir’e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. ‘Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim’ dedi. ‘Aksaray’da birini vurdum’ dedi. Polis çıktı. Şahıs uzun boylu esmer, ensesinde ‘Güven’ yazıyor, kolları dövmeli” dediği öğrenildi.

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