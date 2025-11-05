2026 yılı hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet'te erişime açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 yılı hac kuraları noter huzurunda çekildi. Bu yıl ön kayıt yaptıran ve kaydını yenileyen 1 milyon 799 bin 835 kişi arasından 84 bin 942 kişi hac ibadetini yerine getirmeye hak kazandı. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılırken, kesin kayıtlar 11-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı.
Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi.
Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten kura sonuçlarını görebilecek.
Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak.
Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.