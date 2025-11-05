Yeni Şafak
2026 yılı hac kuraları çekildi: Sonuçlar e-Devlet'te erişime açıldı

20:145/11/2025, Çarşamba
AA
2026 yılı hac kuraları noter huzurunda çekildi.
2026 yılı hac kuraları noter huzurunda çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 yılı hac kuraları noter huzurunda çekildi. Bu yıl ön kayıt yaptıran ve kaydını yenileyen 1 milyon 799 bin 835 kişi arasından 84 bin 942 kişi hac ibadetini yerine getirmeye hak kazandı. Kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılırken, kesin kayıtlar 11-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı.

Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları noter huzurunda çekildi.

Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten kura sonuçlarını görebilecek.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar 11-21 Kasım arasında yapılacak.

Kutsal topraklara gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.



