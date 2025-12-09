Yeni Şafak
24 ilde 'siber suç' operasyonları: 68 tutuklama

24 ilde 'siber suç' operasyonları: 68 tutuklama

09:349/12/2025, Salı
DHA
İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanlığı operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 204 şüphelinin yakalandığını, 68'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre; 'Yasa dışı bahis', 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında düzenlenen operasyonlarda 204 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 68'i tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.




