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24 suçtan kaydı bulunuyordu: Hırsızlık şüphelisi şahıs Niğde'de yakalandı

24 suçtan kaydı bulunuyordu: Hırsızlık şüphelisi şahıs Niğde'de yakalandı

16:2111/07/2025, Cuma
IHA
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Niğde'de 24 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Niğde'de 24 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; hakkında 24 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve 20 yıl 6 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu yürütülen araştırmalarda, firari hükümlü Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabası'nda tespit edilerek gözaltına alındı.


Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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