45 milyon bardak nerede?

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 159 milyon liralık yeni bir yolsuzluğun yapıldığını iddia etti Yolsuzluğun adresinin Mezarlıklar Dair Başkanlığı olduğunu kaydeden Gökçek, daha önce kefen ve çöp torbası yolsuzluğuyla gündeme getirdiği aynı dairede bu kez karton bardak vurgunun yapıldığını ileri sürdü. Gökçek, 45 milyon adet karton bardağın alındığını kaydederek bu bardakların ucu uca dizilmesi halinde Ankara'dan Londra'ya yol olacağını ifade etti. Bunun dışında belediyenin 12 milyon bardak daha aldığını bildiren Gökçek, belediyenin 10 tırı dolduracak miktarda çöp poşeti de aldığını söyledi. Gökçek "Bardaklar gerçekten teslim edildi mi edilmedi mi?" diye sordu.