Gündem 500 kilo altın var demişlerdi Define yerine bakın ne çıktı
TEKİRDAĞ

'500 kilo altın var' demişlerdi: Define yerine bakın ne çıktı​ - Tekirdağ haberleri

'500 kilo altın var' demişlerdi: Define yerine bakın ne çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait evin yanında resmi altın arayışının ikinci gününde de sonuç çıkmazken, kazılan alandan dev bir kaya parçası çıktı. Ev sahibi Nevriye Köroğlu, "Parayla zorum yok, altın çıkmadı diye üzülmedim, dedikodular son bulsun diye kazdırdım" dedi.

Haber Merkezi IHA
Nevriye Köroğlu
Nevriye Köroğlu

Tekirdağ’ın konuştuğu o kazıyı merakla takip edenler hayal kırıklığı yaşadı. Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesinde ikamet eden Nevriye Köroğlu, ‘400-500 kilo altın var’ dedikoduları üzerine evinin bahçesinde resmi kazı yaptırdı.

İlk gün yapılan kazının ardından, ikinci gün de sonuç çıkmadı. Kepçenin kazdığı yerden çıkan büyük bir kaya parçası evin bahçesine bırakıldı.

"Dedikodulardan kurtulmak için kazdırdım"


  • Zengin olma hayali kurmadığını ifade eden ev sahibi Nevriye Köroğlu, "Kazı yaptırırken param gitti diye üzülmediğimi ve gönlümün rahat olduğunu açıkça söyleyebilirim. Asılsız iddiaların ardından sonuç olarak, biz de köylü de, herkes rahatladı. Tereddüt edilecek bir konu kalmadı. Büyük bir taş parçasından başka bir şey çıkmadı" diye konuştu.

İHA

"Altını bulsam da köyden ayrılmazdım"

  • Köroğlu, “Altın bulsaydık öğrencilere ve köye yardımda bulunacaktım. Muhtarımıza düğün salonu sözüm vardı onu yerine getirecektim. Parayla zaten zorum yok, altın çıkmadı diye de üzülmedim, dedikodular son bulsun diye kazdırdım. Altın çıksa da köyümü, evimi terk etmezdim” diye konuştu.

"Saçma sapan iddialar ortaya atılmasın"

Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten de, “Burada önceden beri rahatsız edici bir dedikodu vardı. Sonuç olarak kazıdan sadece bir taş parçası çıktı. Her kim olursa olsun burada altın var diye umutlanmaması gerektiğini bilmiş oldu. Artık bundan sonra da aslını bilmeden kimsenin saçma sapan iddialar ortaya atarak, yorum yapması doğru değil. Dedikodular son bulmuş ve konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

Söylenti üzerine kazı başlattılar: 500 kilo altın iddiası
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Malkara'nın Gönence Mahallesi Mezarlık mevkisinde yaşayan Nevriye Köroğlu, müstakil evinin bahçesinde define olduğu söylentileri üzerine resmi izin alarak, boş arazide kazı çalışması başlattı.
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Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde, öğle saatlerinde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü.
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500 kilo altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti.
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Gönence Mahallesi'nin muhtarı Bayram Ali Ayten, kazı çalışmalarının 5- 6 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, şunları söyledi:
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Mahalle halkımızdan olan Nevriye Köroğlu, izinlerini alarak resmi kazı çalışması başlattı. Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde resmi define kazısı başladı. Buradan 400- 500 kilo altın çıkacağı söyleniyor. Altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı, faydalanmaz mı; onu zaman gösterecek. Tabi ki köyümüzün çocuğuysa mahallemize de faydası olur. Çıkarsa çok seviniriz. Şu anda 5- 6 metre kazdılar, daha kazacaklar. Çalışmalar hızla devam ediyor.
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Söylenti üzerine kazı başlattılar: 500 kilo altın iddiası
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Nevriye Köroğlu, evinin yanındaki bahçede yaklaşık 500 kilo altın bulunduğu iddiaları üzerine, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Kazı çalışmaları, güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin gözetiminde, iş makineleriyle sürdürülüyor.
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