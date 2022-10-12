ABD’ye el açması acizliktir: Seni bir dolara ele verir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli’nin gündeminde başörtüsü için anayasa taslağı hazırlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alevi vatandaşlara yönelik açıklamaları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amerika ziyareti vardı.

BAŞTAN AŞAĞI SAHTEKARLIK

Bahçeli özetle şunları söyledi: “CHP’nin kanun teklifi samimiyetsiz baştan savmadır. Kılıçdaroğlu’nun çağrısı baştan ayağa sahtekarlık, savrukluk, sakatlık ve saçmalıktır. Kılıçdaroğlu şayet samimiyse, buyursunlar, gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Sayın Kılıçdaroğlu, minderden kaçma, kaçak güreşme.

AMERİKA’YA GÜVENME

Sayın Kılıçdaroğlu, bırak bu işleri, geç bu masalları, ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olur. Herkes biliyor ki, ABD’ye Cumhurbaşkanı adayı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin. Sayın Kılıçdaroğlu, ABD’ye bel bağlama seni bir dolara ele verir. CHP Genel Başkanı’nın ABD’ye yüz sürmesi tek kelimeyle acizliktir.

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CEMEVLERİ HAYIRLI OLSUN

Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorsa, ki öyledir, bize düşen buna saygı duymak ve peşin hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları tümüyle destekliyor, çok isabetli bulduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Temeli atılan Cemevlerinin de hayırlı olmasını diliyorum. Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verileceğinin ilan edilmesi milli birlik ve beraberliğimize muazzam bir katkıdır.”

GÜNDEM Devlet Bahçeli: Yeni bir anayasaya ihtiyaç var