Ahmet Ümit'ten muhalefete: Kürtler olmadan AK Parti’yi yenmek mümkün değil

Polisiye roman yazarı Ahmet Ümit, son kitabının okuyucuyla buluşmasının ardından Birgün'e açıklamalarda bulundu.

Ümit, Türkiye gündeminin sorulması üzerine AK Parti'yi hedef alarak Türkiye'nin şu anda korkunç bir durumda olduğunu iddia etti. 20 yıllık siyasal İslam düşüncesinin yok olduğunu öne süren Ahmet Ümit, muhalefete çağrıda bulundu. Kürtler olmadan AK Parti'yi yenmenin mümkün olmadığını söyleyen Ümit, "HDP yoksa kazanamazsın, bu kadar net." dedi.

Ahmet Ümit'in açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye şu anda korkunç bir durumda. 20 yıllık siyasal İslam düşüncesinin bitişini, yok oluşunu görüyoruz. Ayakta tutmak için her türlü devlet olanağını, yurtdışı olanağını kullanıyorlar. Putin’i bile araya katarak varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bunun karşısında yapılacak tek şey, yıllar önce Georgi Dimitrov söylemişti, bir birleşik cephe kurmak, birlikte hareket etmek. Otoriter yapıya karşı bütün demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesi gerekiyor.

REKLAM

"HDP YOKSA KAZANAMAZSIN"

Devrimcilerden liberallere, sosyal demokratlardan Kürtlere kadar… Kürtler olmadan AKP’yi yenmek mümkün değil. HDP yoksa kazanamazsın, bu kadar net. Yasal bir parti. O yüzden demokrasiyi isteyenlerin, gerçekten bu ülkeyi düşünenlerin yeni, demokratik ve özgür bir Türkiye için birleşmesi gerekiyor."