Bakan Göktaş, Çanakkale'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak sosyal politikaları her daim insanı merkeze alan bir anlayışla şekillendirdiklerini ve uygulamaya koyduklarını söyledi.
"Etkin hizmet modelleri sunmaya devam ediyoruz"
Göktaş, 81 ilde bulunan il müdürlükleriyle yerel dinamikleri ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak vatandaşların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaya gayret ettiklerini anlattı.
Bu kapsamda il müdürlüklerinin hizmet altyapısını güçlendirmeyi özellikle önemsediklerini, yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:
Bakan Göktaş, Çanakkale'de "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri"yle 2018'den bu yana 9 binden fazla kadına destek olduklarını bildirdi.
Ev tipi bakım modeliyle hizmet verdikleri Çanakkale'deki 10 çocuk evinde 51 çocuğa, 2 çocuk evleri sitesinde 76 çocuğa devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunduklarını, 21 özel kreşle çocuklara güven içinde bakım hizmeti verdiklerini, Sosyal Ekonomik Destek Programı ile ailesi yanında destek sağladıkları çocuk sayısının ise 265 olduğunu aktaran Göktaş, "Hizmetimiz kapsamında 2012 yılından itibaren yaklaşık 46 milyon lira tahsis ettik. Ayrıca şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzattığımız 12 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bulunuyor. 2024 yılı başından beri sosyal yardımlarımızla yaklaşık 17 binden fazla haneye ulaştık." ifadesini kullandı.
Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata aktif katılımlarını çok önemsediklerini vurgulayan Göktaş, bu doğrultuda 2012'den bu yana Çanakkale'de 112 milyon lira yaşlı aylığı, 69 milyon lira engelli ve engelli yakını aylığı yardımında bulunduklarını kaydetti.
"En önemli önceliğimiz, çocuklarımızın donanımlı ve topluma faydalı yetişmelerini sağlamak"
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldığını hatırlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çanakkale'de sadece bina açılışı yapmadıklarını, aynı zamanda sosyal hizmetler alanındaki çalışmaları daha ileriye taşıyacak bir adımı da hep birlikte attıklarını söyleyen Göktaş, bu hizmet binasının sundukları hizmetlerin kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin şekilde ulaşabilmek için inşa edildiğini belirtti.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, beraberindekilerle açılışını gerçekleştirdiği hizmet binasını gezdi, incelemelerde bulundu.
Bakan Göktaş, açılış öncesi Çanakkale Valiliğini de ziyaret etti.