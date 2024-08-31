"Türkiye, sosyal devlet olma anlayışıyla hareket eden ve vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir ülkedir. Bu amaç doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi Çanakkale'ye de pek çok hizmet kazandırdık. Bu süre zarfında şehrimize 188 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 3 milyar liralık kısmı ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımlardan oluşuyor. Çanakkale'de bulunan 3 sosyal hizmet merkeziyle Çanakkaleli vatandaşlara destek oluyoruz. Aile Sosyal Destek Programı ile ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz, yanında oluyoruz. Program ile 2017'den bu yana yaklaşık 33 bin haneye ulaştık. Gençlerimizi yuva kurmaya hazırladığımız Aile Eğitim Programı'mızdan ise 2013 yılından bu yana 20 binden fazla gencimiz faydalandı. Bunların yanı sıra şehrimizde bulunan 17 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz."