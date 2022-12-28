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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuştan EYT açıklaması: Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmu Bayrampaşa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladığını anımsatan Kurtulmuş, "EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah razı olsun, bu karar hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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