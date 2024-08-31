Tüm dünyanın başarısı ve duruşundan dolayı haftalardır konuştuğu milli sporcumuz Yusuf Dikeç, annesiyle fotoğrafını paylaştı. Ne yazık ki bazı ezikler, sırf annesi başörtülü olduğu için Dikeç'ten fotoğrafı silmesini istedi. "Bizi Arap sanacaklar" ve "Rezil olduk" gibi yorumlar yapıldı. Yazılanların üzerine Milli Sporcumuz Yusuf Dikeç, "Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez. Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi, Zübeyde Anne’nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak." açıklamasını yaptı.