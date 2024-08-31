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AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den başörtüsü provokasyonlarına sert tepki: Toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar kirli emellerine ulaşamayacak

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, son günlerde başörtülü vatandaşlara yönelik yürütülen provokasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. “Sırada ne var? Falancalar rahatsız, filancalar göreve manşetleri mi?" diyen Şahin, "Bu tür provokasyonlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklar.” dedi.

19:13 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

Son günlerde başörtülü vatandaşlara yönelik skandallar 28 Şubat zihniyetinin devam ettiğini ortağa koydu.

Sadece birkaç günde, Ankara’da başörtülü olduğu için bir hakim hakkında ret talebinde bulunulması, Düzce ve İstanbul’da başörtülü kadınların birtakım tesisleri kullanımının engellenmesi, Olimpiyat madalyalı Türk sporcu Yusuf Dikeç'in başörtülü annesiyle paylaştığı fotoğraf sonrası maruz kaldığı hakaretler, diş hekimliği fakültesi öğrencisi genç bir kadının başörtüsü nedeniyle bir kongreye katılmaktan men edilmesi, yine başörtülü genç bir kadının bir alışveriş merkezinde çalışmasına izin verilmemesi gibi bir çok olay yaşandı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, son günlerde başörtülü vatandaşlara yönelik yürütülen provokasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar kirli emellerine ulaşamayacak"

“Sırada ne var? Falancalar rahatsız, filancalar göreve manşetleri mi?"
diyen Şahin,
"Bu tür provokasyonlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklar."
dedi.

"Ne şımarıklığa boyun eğeriz, ne kışkırtmalara eyvallah ederiz"

Genel Sekreter Şahin, şunları kaydetti:

“Ankara’da başörtülü olduğu için bir hakim hakkında red talebinde bulunulması, Düzce ve İstanbul’da başörtülü kadınların birtakım tesisleri kullanımının engellenmesi, olimpiyat madalyalı bir sporcumuzun başörtülü annesiyle paylaştığı fotoğraf sonrası maruz kaldığı hakaretler, diş hekimliği fakültesi öğrencisi genç bir kadının başörtüsü nedeniyle bir kongreye katılmaktan men edilmesi, yine başörtülü genç bir kadının bir alışveriş merkezinde çalışmasına izin verilmemesi, sokak röportajı adı altında ve sosyal medya mecralarında Cumhurbaşkanımıza ve O’na oy veren, AK Parti’mize gönül veren on milyonlara hakaretler edilmesi, bu sakil kişilerin birileri tarafından el üzerinde tutulup baş köşede ağırlanması, çekilen kılıçlar, edilen korsan yeminler…”

Son bir kaç ayda yaşadığımız kin, nefret, düşmanlık ve intikam dolu hadiselerden yalnızca bazıları bunlar.

Sırada ne var? Falancalar rahatsız, filancalar göreve manşetleri mi? Eski Türkiye özlemiyle tertiplenecek mitingler mi? Sosyal mühendislik faaliyetleri mi?
Bu tür provakasyonlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayanlar kirli emellerine asla ulaşamayacaklar.
Ülkemizi suni gündemlerin kıskacına hapsetmeye ve milletimizin çizdiği rotadan çıkarmaya çalışanlar bizi karşılarında her zamankinde daha güçlü bir şekilde bulacaklar.

Değerlerimize, kutsallarımıza, inancımıza, sevdiklerimize ve sevenlerimize, gönül verenlerimize ve gönül verdiklerimize, uğruna canımızı ortaya koyduklarımıza, birliğimize, dirliğimize, huzurumuza, millet iradesine ve demokratik işleyişimize göz dikenler; BİZ BURADAYIZ…

Bu ülkenin öz evladıyız, vatanına sevdalı milyonlarız. Daha kalabalık, daha güçlü, dinamik, heyecanlı ve zindeyiz. Ne şımarıklığa boyun eğeriz, ne kışkırtmalara eyvallah ederiz. Kuru gürültüye pabuç bırakmaz, işimizi yarım komayız. Haddini bilmeyene haddini bildiririz."


Başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğrayan Çiçek hukuk mücadelesi başlattı: Bunun sorumlusunun cezasını çekmesi gerekiyor

2024 FDI Dünya Diş Hekimleri Kongresi'nde çalışmak için başvuru yapan ancak başörtülü olduğu gerekçesiyle işe alınmayan diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek, suç duyurusunda bulunarak karşılaştığı ayrımcılığa karşı hukuk mücadelesi başlattı. Dilara Çiçek, “İşe alımlardan sorumlu Başak Hanım'ı aradım ve neden aranmadığımı sordum. Kendisi ismimi sordu, dosyama baktı. Sonra bana, 'Dünya Diş Hekimleri Federasyonu tesettürlü çalışan istemiyor' dedi. Tabii çok şaşırdım yani ne tepki vereceğini de bilemedim. Bunun sorumlusunun cezasını çekmesi gerekiyor. Bunun sorumluluğunu birinin alması gerekiyor. O yüzden ben bu konu hakkında suç duyurusunda bulundum. İşte bunun takipçisi olacağım" dedi.

28 Şubat zihniyeti İstanbul'da hortladı: Genç öğrenciye başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmedi

Türkiye'de başörtülülere karşı karanlık çağı yaşatan 28 Şubat zihniyeti 2024 yılında yeniden hortladı. İstanbul'da 21 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi genç kız, görev almak için başvurduğu 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'ne başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmediği ileri sürüldü. Yaşananların acı verici olduğunu belirten genç öğrenci, "Çalışan ‘FDI başörtülü çalışan istemiyor' cümlesini kurdu. İnanamadık, 2024 yılında bunun yaşanması çok şaşırtıcı." dedi. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanı Tarık İşmen ise durumun kabul edilemez olduğunu, konuyla ilgili gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Yusuf Dikeç annesi başörtülü diye kötü yorum yazanlara cevap verdi: Annesini sevmeyen ülkesini de sevmez

Tüm dünyanın başarısı ve duruşundan dolayı haftalardır konuştuğu milli sporcumuz Yusuf Dikeç, annesiyle fotoğrafını paylaştı. Ne yazık ki bazı ezikler, sırf annesi başörtülü olduğu için Dikeç'ten fotoğrafı silmesini istedi. "Bizi Arap sanacaklar" ve "Rezil olduk" gibi yorumlar yapıldı. Yazılanların üzerine Milli Sporcumuz Yusuf Dikeç, "Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez. Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi, Zübeyde Anne’nin fotoğrafına baksınlar. O fotoğrafla ne fark görüyorlar. Ben kafama takmıyorum. Bizim yapacak işlerimiz var. Ama bu zihniyete de teslim olmayacağız. Ülkemiz daha güzel işler başaracak." açıklamasını yaptı.


#Fatih Şahin
#AK Parti
#Başörtülülere Saldırı
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