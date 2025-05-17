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AK Parti milletvekili Tuba Vural Çokal ameliyat olmuş hastaları köpeklerle ziyaret etti: Milletin derdini yok saydılar

AK Parti milletvekili Tuba Vural Çokal ameliyat olmuş hastaları köpeklerle ziyaret etti: Milletin derdini yok saydılar

Şefika Nur Çiftçi
14:4817/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sahipsiz köpek sorununa meydan okurcasına hayata geçirilen sözde proje tepki çekti.
Sahipsiz köpek sorununa meydan okurcasına hayata geçirilen sözde proje tepki çekti.

AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın ameliyat olmuş hastaları köpeklerle ziyaret etmesi büyük tepki topladı. Sahipsiz köpek sorununa meydan okurcasına hayata geçirilen sözde projeye çok sayıda eleştiri geldi. Çokal'a destek veren ise yine AK Parti'den İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut oldu.

İç güvenlik sorunu haline gelen ve hemen her gün sahipsiz köpeklerin sokaktaki bir vatandaşı yaraladığına ya da öldürdüğüne dair haberler gündemden düşmezken; AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın köpeklerle birlikte gerçekleştirdiği hastane ziyareti büyük tepki topladı.


Köpeklerle ameliyat olmuş hastaları ziyaret ettiler


AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal;
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen
, “Sokak hayvanlarını eğitiyoruz, hastalarımızı tedavi ediyoruz” projesi kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversitenin bölüm dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçiçek ve
köpekler ile birlikte, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Meme Cerrahisi Servisi’nde ameliyat olmuş hastaları ziyaret etti.

Çokal, ‘köpeklerle hasta ameliyat olmuş hastaları ziyaret etme’ etkinliğini “özel bir proje” olarak tanımlayarak, programda emeği geçen doktorlar Eda Küçüktülü, eğitimciler Cihan Akın, Şenay Kandemir ve Gökhan Eker’e özel teşekkürde bulundu.


- AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın X paylaşımı.

Ne büyük gurur: Halkın tepkisini yok saydılar


Tuba Vural Çokal yaptığı paylaşımda,
köpeklerle hasta ziyaretinde bulundukları ve yetiştirdikleri köpeklerin sosyalliği ile projeyi başarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çokal’a destek yine AK Parti’den


AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut’tan geldi. Durgut Çokal’ın paylaşımını alıntılayarak,
etkinliğe katılamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirirken
bahse konu etkinliği Türkiye’de yaygınlaştıracaklarını söyledi:

  • "
    Bu harika projeyi ülkemizde yaygınlaştıracağız inşallah.
    Eda Küçüktülü hocamıza ve Tuba Vural Çokal vekilimize binlerce teşekkürler. Bugün kalbim, bu güzel ziyarete katılamasam da onlarlaydı. Hastalarımıza şifalar diliyorum.”

- AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut’un X paylaşımı.

Tepkilerin ardı arkası kesilmedi ama Çokal’dan ses yok


AK Partili vekil Tuba Vural Çokal’ın X paylaşımına çok sayıda tepki gelirken Çokal'ın herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.
Vatandaşlar, sahipsiz köpek meselesine dair seslerinin duyulmadığını ifade ettikleri yorumlarda, ameliyattan yeni çıkmış tedavi gören hastaların yanına parazit taşıyan köpeklerle girilmesini eleştirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:
"Bu cehaleti kabul edemiyorum!"



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