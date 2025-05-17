AK Parti milletvekili Tuba Vural Çokal ameliyat olmuş hastaları köpeklerle ziyaret etti: Milletin derdini yok saydılar

AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın ameliyat olmuş hastaları köpeklerle ziyaret etmesi büyük tepki topladı. Sahipsiz köpek sorununa meydan okurcasına hayata geçirilen sözde projeye çok sayıda eleştiri geldi. Çokal'a destek veren ise yine AK Parti'den İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut oldu.
İç güvenlik sorunu haline gelen ve hemen her gün sahipsiz köpeklerin sokaktaki bir vatandaşı yaraladığına ya da öldürdüğüne dair haberler gündemden düşmezken; AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın köpeklerle birlikte gerçekleştirdiği hastane ziyareti büyük tepki topladı.
Köpeklerle ameliyat olmuş hastaları ziyaret ettiler
Çokal, ‘köpeklerle hasta ameliyat olmuş hastaları ziyaret etme’ etkinliğini “özel bir proje” olarak tanımlayarak, programda emeği geçen doktorlar Eda Küçüktülü, eğitimciler Cihan Akın, Şenay Kandemir ve Gökhan Eker’e özel teşekkürde bulundu.
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Çokal’a destek yine AK Parti’den
- "Bu harika projeyi ülkemizde yaygınlaştıracağız inşallah.Eda Küçüktülü hocamıza ve Tuba Vural Çokal vekilimize binlerce teşekkürler. Bugün kalbim, bu güzel ziyarete katılamasam da onlarlaydı. Hastalarımıza şifalar diliyorum.”