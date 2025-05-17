AK Parti milletvekili Tuba Vural Çokal ameliyat olmuş hastaları köpeklerle ziyaret etti: Milletin derdini yok saydılar

İç güvenlik sorunu haline gelen ve hemen her gün sahipsiz köpeklerin sokaktaki bir vatandaşı yaraladığına ya da öldürdüğüne dair haberler gündemden düşmezken; AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın köpeklerle birlikte gerçekleştirdiği hastane ziyareti büyük tepki topladı.