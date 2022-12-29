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POLİTİKA

AK Partili Çalık'tan hükümete 'kadın istihdamı' eleştirisi yapan Akşener'e cevap: Partinizde kadın milletvekili sayısı iki

AK Parti MKYK Üyesi-TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık, partisinin "Kadın Güçlenecek Türkiye Yükselecek'' programında "100 işverenden sadece 9’u kadın" diyerek iktidara eleştirilerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalık, "Partinizde kadın milletvekili sayısı 2, oranı ise sadece yüzde 5,41. Kadınlara ne kadar önem verdiğiniz belli oluyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Çalıktan hükümete kadın istihdamı eleştirisi yapan Akşenere cevap: Partinizde kadın milletvekili sayısı iki
AK Parti MKYK Üyesi-TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin "Kadın Güçlenecek Türkiye Yükselecek'' programında "100 işverenden sadece 9’u kadın" diyerek iktidara eleştirilerde bulunmuştu.

AKŞENER'DEN KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK ELEŞTİRİ

Akşener, "Kürsü şovlarına geldiğinde mangalda kül bırakmayan sayın Erdoğan’ın sözüm ona 'vizyoner' istihdam anlayışında; 100 işverenden sadece 9’u kadın" demişti.

ÖZNUR ÇALIK: PARTİNİZDE KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI İKİ

Akşener'in bu sözlerine AK Parti MKYK Üyesi-TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık'tan tepki geldi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Çalık, İYİ Parti'de yalnızca 2 kadın milletvekili olduğuna dikkat çekti. Çalık, şu ifadeleri kullandı:

"Sn Akşener,partinizdeki Kadın Milletvekili sayısı-oranı kaç?! Hatırlatayım.. Partinizde Kadın Milletvekili sayısı 2 , oranı ise sadece %5,41 ….. AK Parti’mizde Kadın Milletvekili sayısı 54, oranı ise % 18.8. Kadınlara ne kadar önem verdiğiniz belli oluyor."

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