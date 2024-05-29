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Akademisyenler, mağdur aileleri, dernekler... AK Partili Yenişehirlioğlu: Sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili herkesle görüşüyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin, "Şu an bir 10 gün daha çalışacağım. Toplumun bütün kesimlerini dinliyorum. Liste çok kabarık, gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler, uzmanlar, toplum önderleri, mağdur aileleri, dernekler, vakıflar, aklınıza gelebilecek pek çok insan. Hiçbir kıstas ve filtreleme yapmaksızın herkesle görüşüyorum" dedi. Çalışmanın sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren düzenlemeler içerip içermediği sorulan Yenişehirlioğlu, "Ortada bir tasarı, kesinleşmiş bir şey yok; teklif var. Komisyon'da konuşulacak" cevabını verdi.

13:51 - 29/05/2024 Çarşamba
DHA
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu

AK Partili Yenişehirlioğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yenişehirlioğlu, sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin yasal düzenleme çalışmalarını anlatarak,
"Grup Başkanımız, grup başkan vekilleri ile görüşecek. Muhalefet içerisinde bu konuda görüş bildirecek olan milletvekillerini tespit edecekler. O milletvekillerinin isimleri bana gelecek. Ondan sonra ben görüşeceğim. Tarihini bilmiyorum. Grup Başkanımızdan bekliyorum. Şu an herhalde bir 10 gün daha çalışacağım. Toplumun bütün kesimlerini dinliyorum. Liste çok kabarık, gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler, hatta yurt içinde ve yurt dışında vazife yapan akademisyenler, uzmanlar, toplum önderleri, mağdur aileleri, dernekler, vakıflar, aklınıza gelebilecek pek çok insan. Hiçbir kıstas ve filtreleme yapmaksızın herkesle görüşüyorum"
ifadelerini kullandı.

'Ortada tasarı var, kesinleşmiş bir şey yok'

Çalışmanın sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren düzenlemeler içerip içermediği sorulan Yenişehirlioğlu,
"Ortada bir tasarı, kesinleşmiş bir şey yok; teklif var. Komisyon'da konuşulacak, onun başkanlığını malum Tarım Komisyonu yürütecek. Ben çalışmalarımı, görüşmelerimi derleyip toparlıyorum. Onların tamamını Grup Başkanımıza ibraz edeceğim. Tarım Komisyonu'nda birçok partinin temsilcisi var. Tarım Komisyonumuzun Başkanına da vereceğim. O da tartışılacak, konuşulacak. Ortada kesin bir şey yok henüz"
diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yapılıp yapılmadığı sorusuna,
"Sonrasında yapılır. Bakanlar kendi arasında yapmış olmalılar"
dedi.

Nevşin Mengü'den 'sokak köpekleri' açıklaması: Köpekle anlaşmanın bir yolu var durduk yere saldırmaz

Başıboş sokak köpeği saldırısı vakalarının arttığı şu dönemde, CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün konu ile ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekti. Başıboş köpeklerden korkulmaması gerektiğini anlatan Mengü, "Tüm köpeklerin kendilerini yiyeceğini düşünüyorlar. Kerli ferli adamlarsınız köpekten korkmak nedir şu devirde Allah'ını seversen. Sokak köpeği saldırıyor... Köpekle anlaşmanın bir yolu vari saldırmaz sokak köpeği durduk yerde, yok öyle bir şey. Yapabileceğiniz şeyler var. Koşmayacaksın, bağırarak koşarsan hayvan da peşinden koşar mesela. Bu tür şeyleri okullarda öğretmek lazım. Bunu söyleyince de, 'niye öğrenecekmişiz' falan diyorlar. ifadelerini kullandı. İran'da mekruh olduğu için polislerin sahipli köpekleri dahi her an öldürme yetkisinin olduğunu iddia eden Mengü, "Siyasal islamcı bazı çevrelerde mekruh olarak görülüyor. Köpeği sokağa çıkarmak yasak. Arabanda dahi polis durdurup köpeği mekruh sayıldığı için öldürme yetkisi var. 'Çat' diye vuruyor mesela." sözleriyle de tepkilerin odağı oldu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan başıboş köpek sorunu ile ilgili konuştu: Önceliğimiz sahiplendirme olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahipsiz köpek sorununa da işte bu zaviyeden bakıyoruz. Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakam 2 milyon. Ama sağlık sayım yapılamadığı için iki katı olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte kuduz tehdidi de büyüyor. Çok daha acı tablolarla karşılaştık. Bir de şunu çok açık kabul etmemiz lazım. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler ülkemize gelecek turistleri uyarmaya başladı. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık riski de giderek yükseliyor. Hiç kimse bizim merhametimizi sorgulamasın. Hayvanları koruma kanununu biz çıkardık. Sahipsiz köpek sayısını yakala kısırlaştırmak metoduyla çözmek istedik ama olmadı. Şu anda bizim artık bu sorunu köklü bir şekilde çözmemiş şarttır. Bu sorunu çözmüş ülkeleri inceliyoruz. Gerçek şudur. Toplumun çok büyük bir kesimi sokakların güvenli hale gelmesini istemektedir. Bu çığlığa kayıtsız kalamayız. Sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini istiyoruz.


#AK Parti
#Bahadır Yenişehirlioğlu
#Sokak Köpekleri Düzenlemesi
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