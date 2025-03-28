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Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

16:0028/03/2025, Friday
AA
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Akdeniz'de bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Akdeniz'de bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Batı Akdeniz'de bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli sağanağın olması tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İç Anadolu'nun doğusu için fırtına uyarısı

Öte yandan cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

#Akdeniz
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Sağanak

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