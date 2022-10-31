Akşener'in 6'lı masaya davet ettiği Hüseyin Baş'ın ablası Emine Bayraktar isyan etti: Bütün haklarımı gasp ettin ablasına bunu yapan millete ne yapar?

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'na "6'lı Masa'ya beni de alın" çağrısında bulundu. Baş'ın bu çağrısına İYİ Parti ve CHP'den olumlu cevap geldi.

CHP'DEN YEŞİL IŞIK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Baş'ın çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP sıcak bakar, gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Otururlar, bununla ilgili davet verilir mi verilmez mi konuyu tartışırlar ama bizim bakış açımız aynen böyledir."

AKŞENER KONUYU MASAYA GÖTÜRECEK

Öztrak'ın bu açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Akşener, "Hüseyin Baş televizyon programında 6’lı masada yer almak istediğini ifade etti, bir çağrıda bulundu. Ben, o 6’lı masada oturan İYİ Parti’nin Genel Başkanı olarak ayın 14’ünde yapacağımız toplantıya Sayın Baş’ın yaptığı çağrıyı getireceğim" dedi.

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CHP ve İYİ Parti'nin BTP liderinin çağrısına yeşil ışık yakmasının ardından Hüseyin Baş'ın ablası Emine Bayraktar, sosyal medya hesabından isyan etti.

HÜSEYİN BAŞ'IN ABLASI İSYAN ETTİ

Hüseyin Baş'a sert ifadelerle tepki gösteren Emine Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde oldu:

"Ben Haydar Baş'ın en büyük kızı Emine Bayraktar, senin ablan! Bugüne kadar sustum, rahmetli babam vefat ettikten sonra bana yaşattığın ve yaşattığınız zulmü artık kamuoyuna aktarma vakti geldi. Anlatayım ki kamuoyu karşılarında nasıl bir insan olduğunu nasıl kul hakkı yediğini, nasıl kardeşinin haklarını gasp ettiğini, kendi zihniyetini kabul ettirmek için nasıl insanları dövdürdüğünüzü, nasıl yuvaları ve öz yeğeninin yuvasını dağıttığını, size biat etmeyenlerin nasıl yuvalarını yıktırdığınızı herkes bilsin.

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Beni babamın cenazesine dahi koymadın, beni annemle 30 aydır görüştürmediniz. Sebebi ben sana biat etmedim, elini öpmedim. Elini öpmezsem hiçbir hak sahibi olamazsın diye annemle bana haber gönderdiniz. Sen kimsin peygamber misin? Kimin intikamını alıyorsun benden?

"ABLASINA BUNU YAPAN MİLLETE NE YAPAR?"

Bir insan kendisinden 20 yaş büyük ablasına gel benim elimi öp bana biat et deyip kendisinin hakkını gasp etmeyi kendine hak görür mü? Ablasına bunu yapan millete ne yapar? Vefatından sonra babamdan kalan haklarımdan bana tek kuruş dahi vermediniz. Sen önce ablanın ve zulüm ettiğin yeğenlerinin haklarını teslim et sonra konuş. Yoksa seni hiçbir milletvekilliği aklayamaz. Allah'ın tokatını da yersin Babamın tokatını da yersin.

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Bu zihniyette olan herkes gaspcıdır hırsızdır, değil ablasına hiç kimseye faydası olmaz, sözleri lafı güzaf'tan öteye geçmez. Kamuoyuna duyurumdur kardeşim Hüseyin Baş maalesef budur takdir sizlerin. Söylenen sözlere ve görünüşüne aldanmayın bana yapılanlar herkesçe malumdur

Bunu kamuoyunu açıklama sebebim insanlara karşı sorumluluk duygusundan ve vicdani bir borç hissettiğim içindir saygılarımla kamuoyuna arz ederim."

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a sesleniyorum!

Ben Haydar Baş'ın en büyük kızı Emine Bayraktar, senin ablan! Bugüne kadar sustum, rahmetli babam vefat ettikten sonra bana yaşattığın ve yaşattığınız zulmü artık kamuoyuna aktarma vakti geldi. REKLAM October 27, 2022