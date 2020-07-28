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Gündem Akşenerin Turizmdeki feci tabloyu anlatacak diyerek kürsüye çıkardığı iş adamı Mete Ayın işlettiği halk plajı yolunu vatandaşa kapattırdığı ortaya çıktı
POLİTİKA MUĞLA

Akşener'in 'Turizmdeki feci tabloyu anlatacak' diyerek kürsüye çıkardığı iş adamı Mete Ay'ın işlettiği halk plajı yolunu vatandaşa kapattırdığı ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında turizmdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Bir yandan pandemi önlemlerinin yetersiz olduğunu öne süren Akşener, diğer yandan turizm için yeni düzenlemeler talep etti. Akşener, "Turizmdeki feci tabloyu" anlatacak anonsuyla kürsüyü Çalış Turizm Başkanı Mete Ay'a devretti. Ay'ın, devletten kiraladığı Koca Çalış Plajı yolunu vatandaşın geçmemesi için trafiğe kapattırdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çalış Turizm Başkanı Mete Ay.
Çalış Turizm Başkanı Mete Ay.

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iç politikadan ekonomiye kadar pek çok alanda hükümeti hedefi aldı.

Akşener'in kürsüye alıp 'işsiz ve ümitsiz' hayat hikayesini anlattırdığı gencin yurt dışında lüks eğlence mekanlarında fotoğrafları çıktı
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"Pandemi tedbirleri yetersiz"

Turizmdeki son gelişmelere değinen Akşener, önce koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemlerin yetersiz olduğunu öne sürdü.

AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

"Turizm için kolaylık gerek"

Ardından da dünyada ve Türkiye'de uygulanan bu önlemlerden olumsuz etkilenen turizm sektörü için kolaylıklar sağlanması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Çalış Turizm Başkanı Mete Ay kürsüye çıkarak, sektördeki son durumu değerlendirdi.

Kürsüyü Mete Ay'a devretti

Akşener, konuyla ilgili kürsüyü Çalış Turizm Başkanı Mete Ay'a devretti. Ay, İYİ Parti grubunda yaptığı konuşmada Fethiye'nin doğal güzelliklerinin hızla kaybolduğunu öne sürdü.

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"Şahsım adına değil ülkem için istiyorum"

Yerli ve yabancı turist için daha fazla ekonomik destek talep eden Ay, "Bunları şahsımız adına değil ülkemiz adına istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Devletten kiraladığı plajın yolunu kapattırdı

Mete Ay'ın devletten kiraladığı Koca Çalış Plajı, daha önce 'yolun vatandaşa kapatılması' haberleriyle gündeme gelmişti.

Villa ve otellerle plaj arasındaki yol, Mete Ay'ın girişimleri sonucu kapatıldı.

Zenginler plaja halk başka tarafa

Vatandaşların tepkisini toplayan uygulamayla ilgili ortaya 'zengin' ve 'fakir' ayrımının çıktığı hem yerel hem de ulusal medya tarafından işlenmişti.

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"Plajı alarak yük altına girdik"

  • Halka açık plajı villaların ve otellerin kullanımına ayıran yol kapatma işlemiyle ilgili Ay, "Plajın işletmesini alarak büyük yük altına girdik. 3-4 yıl ilerisini düşünerek hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in kürsüye alıp 'işsiz ve ümitsiz' hayat hikayesini anlattırdığı gencin yurt dışında lüks eğlence mekanlarında fotoğrafları çıktı
OYNAT 00:58
Akşener'in kürsüye alıp 'işsiz ve ümitsiz' hayat hikayesini anlattırdığı gencin yurt dışında lüks eğlence mekanlarında fotoğrafları çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki son durumu sert bir dille eleştiren Akşener, 'işsiz ve ümitsiz' olarak tanıttığı Serhan Koray Çifçi adlı genci kürsüye davet edip konuşturdu. 'Zorluklarla dolu' hayat hikayesini anlatan o gencin yurt dışında çeşitli ülkelerde eğlence mekanlarında fotoğrafları ortaya çıktı.
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