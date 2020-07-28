Akşener'in 'Turizmdeki feci tabloyu anlatacak' diyerek kürsüye çıkardığı iş adamı Mete Ay'ın işlettiği halk plajı yolunu vatandaşa kapattırdığı ortaya çıktı

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iç politikadan ekonomiye kadar pek çok alanda hükümeti hedefi aldı.
"Pandemi tedbirleri yetersiz"
Turizmdeki son gelişmelere değinen Akşener, önce koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan önlemlerin yetersiz olduğunu öne sürdü.
"Turizm için kolaylık gerek"
Ardından da dünyada ve Türkiye'de uygulanan bu önlemlerden olumsuz etkilenen turizm sektörü için kolaylıklar sağlanması gerektiğini belirtti.
Kürsüyü Mete Ay'a devretti
Akşener, konuyla ilgili kürsüyü Çalış Turizm Başkanı Mete Ay'a devretti. Ay, İYİ Parti grubunda yaptığı konuşmada Fethiye'nin doğal güzelliklerinin hızla kaybolduğunu öne sürdü.
"Şahsım adına değil ülkem için istiyorum"
Yerli ve yabancı turist için daha fazla ekonomik destek talep eden Ay, "Bunları şahsımız adına değil ülkemiz adına istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Devletten kiraladığı plajın yolunu kapattırdı
Mete Ay'ın devletten kiraladığı Koca Çalış Plajı, daha önce 'yolun vatandaşa kapatılması' haberleriyle gündeme gelmişti.
Zenginler plaja halk başka tarafa
Vatandaşların tepkisini toplayan uygulamayla ilgili ortaya 'zengin' ve 'fakir' ayrımının çıktığı hem yerel hem de ulusal medya tarafından işlenmişti.
"Plajı alarak yük altına girdik"
- Halka açık plajı villaların ve otellerin kullanımına ayıran yol kapatma işlemiyle ilgili Ay, "Plajın işletmesini alarak büyük yük altına girdik. 3-4 yıl ilerisini düşünerek hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.