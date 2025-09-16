Yeni Şafak
Alanya'da yarım kilo kokain ele geçirildi

Alanya’da yarım kilo kokain ele geçirildi

10:3516/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
IHA
Ele geçirilen uyuşturucu.
Ele geçirilen uyuşturucu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 530 gram kokain ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir şüphelinin evinde ve aracında arama gerçekleştirildi.


Narkotik Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, 530 gram kokain ile 2 cep telefonu bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

