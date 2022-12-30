Gündem Amasyada boğaz ağrısı şikayetiyle semt polikliniğine götürülen çocuk hayatını kaybetti
AMASYA

Amasya'da boğaz ağrısı şikayetiyle semt polikliniğine götürülen çocuk hayatını kaybetti

Amasya'da boğaz ağrısı şikayetiyle semt polikliniğine götürülen 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Amasya haberleri: Boğaz ağrısı şikayetiyle semt polikliniğine götürülen çocuk hayatını kaybetti
Yaşanan şüpheli ölüm olayıyla ilgili Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, boğaz ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'ne götürülen M.K, uygulanan tedavinin ardından evine gönderildi.

Bir süre sonra yeniden rahatsızlanması üzerine ailesi M.K'yi, yine semt polikliniğine götürdü. M.K, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Anaokulunda şüpheli ölüm iddiası
GÜNDEM
Anaokulunda şüpheli ölüm iddiası

Konuyla ilgili Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Semt Polikliniği'nde yaşanan olayda 7 yaşındaki çocuğun tıbbi müdahale sonrası hayatını kaybettiğinin iddia edildiği aktarıldı.

Yaşanan şüpheli ölüm olayıyla ilgili Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Konunun araştırılması için Valiliğimizin talimatıyla idari soruşturma da başlatılmıştır. Vefat eden çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Vanda heyecanlandıran keşif

Van'da heyecanlandıran keşif

Göl çekilince ortaya çıktı: 'T' şeklinde.
Türkiyede bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Bu salıncağa binmek yürek istiyor.
Balkanlarda barışa katkı sağlıyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz.

Restorandaki patlamada 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

​İlçelerden merkeze tek araçla yolculuk dönemi başladı

Eşi Beril Işık son noktayı koydu.

​Evcil hayvanı olanlar dikkat: Yaptırmayanlar ceza ödeyecek.

​Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkındaki karar onandı.

Organizasyonlardan men edilen Rusya AFC'ye katılma kararı aldı

Çipli kimliği olmayan işlem yapamayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.