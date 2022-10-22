Ankara'da Güneysaray köyü cami ibadete açıldı

Kızılcahamam’ın Güneysaray köyünde 2016 yılında temeli atılan ve yapımı tamamlanan Güneysaray Caminin açılışına Eski Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

DUALAR İLE AÇILDI

Güney, Er ve Kamışlı aileleri, Güneysaray köyündeki arsalarını köye yeni bir cami yapılması için bağışlamıştı. Köy derneği öncülüğünde Güneysaray halkının destekleri ile yapılan caminin açılışı yapıldı. Altı yıl önce inşaatına başlanan caminin bugün yapılan açılışına Ankara Milletvekili Eski Başbakan Yardımcısı Porf.Dr. Emrullah İşler, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Cumhuriyet Baş Savcı Vekili Özgür Kamışlık, Gazi Üniversitesi Vakıf Başkanı Muhittin Güney, bazı STK temsilciler, köy halkı ve misafirler katıldı. Açılış kurdelesini İşler, Şahin, Kamışlık, Güney ve Alpay kesti.

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SAKALI ŞERİFE İLGİ YOĞUN

Açılış programında kursa emanet olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerif’i gösterildi. Köy halkı sakalı şerife büyük ilgi gösterdi.