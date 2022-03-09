Gündem Ankarada ücretsiz seyahat hakkı olanların araçlara alınmamasına ilişkin EGOdan açıklama Yasal işlem yapılacak
ANKARA

Ankara'da ücretsiz seyahat hakkı olanların araçlara alınmamasına ilişkin EGO'dan açıklama: Yasal işlem yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO), toplu taşıma aracı kullanan ve ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşların, bu haklarından yararlanmalarının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı. Duyuruda, vatandaşların hat ve güzergah bilgisi ile yaptığı şikayetler hakkında yasal işlem yapılacağı vurgulandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ankarada ücretsiz seyahat hakkı olanların araçlara alınmamasına ilişkin EGOdan açıklama: Yasal işlem yapılacak
Arşiv

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuruluşlarına, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkent 153 çağrı hattı ile çeşitli iletişim kanallarından, özel toplu taşıma aracı kullanan ve ücretsiz ulaşım hakkı olan vatandaşların, bu haklarından yararlanmalarının engellendiğine ilişkin yoğun şikayetler geldiği belirtildi.

"YASAL İŞLEM YAPILACAK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Şehir İçi Toplu Taşımacılık hizmetinden ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bu haklarını kullanmalarına engel olan ÖHO ve ÖTA'ların plaka numarası, çalıştıkları hat ve güzergah bilgisi ile ihlalin gerçekleştirildiği tarih ve saatin kuruluşumuza iletilmesi halinde haklarında yönetmelik ve sözleşme uyarınca gerekli yasal işlem yapılacaktır."

Ankara metrosunda skandal olay: Bira şişesiyle makinist kabinine girip video çekti
OYNAT 00:59
Ankara metrosunda skandal olay: Bira şişesiyle makinist kabinine girip video çekti
Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yüzlerce insanın yolculuk yaptığı metroda makinist kabinine girdi, alkol aldı. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan yolcunun kabine nasıl girdiği henüz bilinmezken, Ankara Büyükşehir Belediyesinden henüz bir açıklama gelmedi.

EGO'nun eski Genel Müdürü Mustafa Sarıgül rezaletin büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu belirterek, 'Bu kişi elektrik ünitelerine zarar verebilirdi. Kısa devre yaptırıp yangın çıkmasına sebep olabilirdi. Bu kapalı tünellerde hizmet veren metrolarda büyük bir facia demektir' ifadelerini kullandı.
Tıp tarihine geçmişti

Tıp tarihine geçmişti

Domuzdan kalp nakli yapılan hastadan kötü haber.
Moral konseri

Moral konseri

​Kiev'de günler sonra siren sesleri yerini müziğe bıraktı.
Filistin hassasiyetimizi anlattık

'Filistin hassasiyetimizi anlattık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrailli mevkidaşıyla görüştü.

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'dan yola çıktı.

​Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor.

Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

Meteorolojiden kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.